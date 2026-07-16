الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات بطائرات مسيرة معادية.. ودعوات لالتزام التعليمات الرسمية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي في البلاد تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة عقب التطورات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.

وأكدت رئاسة الأركان، في بيان رسمي، أن عمليات الاعتراض لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي قد يسمعها السكان في بعض المناطق ناتجة عن تصدي منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية.

الجيش الكويتي يوضح سبب سماع دوي الانفجارات

أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات التي سُجلت في عدد من المناطق تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها الدفاعات الجوية، ضمن جهودها للتعامل مع الطائرات المسيرة المعادية.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع متابعة البيانات الرسمية للحصول على آخر المستجدات.

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية في الكويت والأردن

وفي تطور متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صدر صباح الخميس، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في كل من الكويت والأردن، مؤكدًا أن العمليات جاءت ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة التي طالت مواقع داخل إيران.

وأشار البيان إلى أن الهجمات تأتي ضمن ما وصفه بالرد على الاعتداءات التي استهدفت مناطق إيرانية خلال الساعات الماضية.

استهداف قاعدة علي السالم في الكويت

وأوضح الحرس الثوري أن الهجوم في الكويت استهدف رادار الإنذار المبكر التابع لمنظومة C-RAM داخل قاعدة علي السالم الجوية، إضافة إلى تجمع للقوات الأمريكية الموجودة في القاعدة.

ولم تصدر السلطات الكويتية حتى الآن بيانًا يؤكد وقوع إصابات أو خسائر داخل القاعدة، فيما اكتفت بالإعلان عن استمرار عمليات التصدي للطائرات المسيرة.

هجوم على قاعدة الأزرق في الأردن

كما أعلن الحرس الثوري أن الهجوم شمل قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، موضحًا أن الطائرات المسيرة استهدفت موقع الرادار الثابت، ومنظومة الاتصالات، وخزانات الوقود داخل القاعدة.

وأضاف أن هذه العمليات جاءت ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت، خلال الليلة الماضية، مواقع على السواحل الجنوبية لإيران، إلى جانب أهداف أخرى داخل البلاد.

تصاعد التوترات في المنطقة

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، واتساع نطاق العمليات العسكرية ليشمل عدة دول في المنطقة، وسط حالة من الاستنفار الأمني والعسكري.

وتواصل السلطات الكويتية متابعة الموقف ميدانيًا، مؤكدة جاهزية منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تهديدات، مع مطالبة المواطنين والمقيمين بالاعتماد على المصادر الرسمية لمتابعة تطورات الأوضاع.