عيادات طب أسنان جامعة بني سويف تستقبل 20 ألف حالة خلال عام

اعلن الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إصدار كلية طب الأسنان تقريرها السنوي عن النشاط الإكلينيكي للأقسام والعيادات خلال الفترة من أغسطس 2025 حتى يوليو 2026، والذي كشف عن حجم الجهد المبذول في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الرعاية الصحية المتقدمة، حيث بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تلقوا خدمات علاجية 20,314 مريضًا، فيما وصل عدد الخدمات العلاجية المقدمة إلى 47,708 خدمة في مختلف التخصصات.

أوضح رئيس الجامعة أن قسم التشخيص سجل أعلى معدلات استقبال المرضى بإجمالي 21,375 خدمة، يليه قسم طب أسنان الأطفال الذي قدم 2,506 خدمة، ثم قسم التركيبات الثابتة والجراحة. كما شهد قسم الأشعة نشاطًا ملحوظًا بإجمالي 4,090 خدمة، ما يعكس زيادة في الطلب على الفحوصات التشخيصية المرتبطة بأقسام العلاج التحفظي والجذور والجراحة. وأبرز التقرير أيضًا ارتفاع معدلات علاج القنوات في قسم علاج الجذور، حيث بلغ عدد الحالات 1,210، إضافة إلى استمرار نشاط قسم تقويم الأسنان الذي قدم 573 خدمة خلال العام.

وأكد الدكتور أحمد فتح الله عميد الكلية أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي الذي تقوم به الكلية في خدمة المجتمع المحلي، من خلال توفير خدمات علاجية متكاملة تشمل التركيبات الثابتة والمتحركة، الجراحات البسيطة، وعلاجات الأطفال، إلى جانب التشخيص الدقيق باستخدام الأشعة.

فيما توجه رئيس الجامعة بالشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والأطباء وفريق التمريض والإداريين على جهودهم المستمرة في دعم العملية العلاجية.