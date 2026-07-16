رفع 170 طن مخلفات وقمامة وإزالة تعديات وحملات مكثفة بمدن وقرى بنى سويف

تحركات الوحدات المحلية ببنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، والتصدي للتعديات والإشغالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال متابعة ميدانية مستمرة بمختلف المدن والقرى.

ففي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ مدحت صلاح حملاتها المكثفة للنظافة، مدعومة بمعدات الحملة الميكانيكية، حيث تم رفع أكثر من 70 طنًا من المخلفات والقمامة من شوارع المدينة وقرى الوحدة المحلية ببشنرا.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء رئيس المركز أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، شملت شوارع المستشفى غرب، وخورشيد، وخلاف، والعمدة، ومكة، والموقف الجديد، والمحمدي، والأتوبيس القديم، وغيرها، كما تمت متابعة أعمال تهذيب الأشجار بمداخل المدينة والطريق الدائري. وشملت الحملات الوحدات القروية، حيث نُفذت أعمال صيانة لكشافات الإنارة بالطريق الزراعي، وحملات نظافة بمداخل وشوارع قرى صفط راشين، وهلّية، وطنسا، والتي على إثرها تم توريد 120 طن مخلفات لمصنع التدوير.

وفي مركز ومدينة ناصر، قامت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم بتنفيذ حملات نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع الرئيسية بالمدينة، منها شارع جمال عبدالناصر، وبورسعيد، والمركز الجديد، وشجرة الدر، وسعد زغلول، والمستوصف، والبنك الأهلي، وطريق بني زايد، ومنطقة المرور، وفاطمة الزهراء، والجامع الكبير، مع رفع التراكمات الطريق السريع أمام قرية أشمنت ورفع مخلفات تطهير ترعة الإبراهيمية، إلى جانب تمهيد وتسوية مداخل قرية دلاص وطرق دلاص/ الرياض، ودلاص/ الزيتون، ودلاص/ ناصر، فضلاً عن عقد لقاء مفتوح مع المواطنين لبحث شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وفي مركز ومدينة بني سويف، تابعت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، شملت طريق السادات، وكوبري النيل، وشارع 17 بمدينة بني سويف الجديدة، والطريق الدائري، وعبدالسلام عارف، وكورنيش النيل، وحافظ، وصفية زغلول، بالإضافة إلى رفع المخلفات من عدد من القرى والمناطق، منها بلفيا، وبني حمد، والحكامنة، وتزمنت الشرقية، وبني هارون، والزرابي، والدوية. كما تم تقليم الأشجار، وصيانة كشافات الإنارة، وإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرية العلالمة وحالتي بناء مخالف بقرية شريف باشا، وردم أساس مخالف بعزبة الحاجري، إلى جانب متابعة القافلة الطبية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية للأطفال بقرية شريف باشا.

أما في مركز ومدينة سمسطا، برئاسة أسامة يونس تم تنظيم ندوة توعوية للعاملين بالتعاون مع منطقة وعظ الأزهر، وعقد اجتماع لفريق جائزة مصر للتميز الحكومي عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع بورسعيد، ومحمود سليمان، والجلاء، و26 يوليو، أسفرت عن إزالة إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والمحال المخالفة والتحفظ على المضبوطات، كما حررت إدارة البيئة محاضر بيئية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، وتم تنفيذ حملة إزالة أسفرت عن إزالة 6 حالات بناء مخالف بعزبة أبو سالم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز انتظام العمل بالإدارة الهندسية، والمركز التكنولوجي، ووحدة المتغيرات المكانية، لتسريع إجراءات ملفات التصالح والتقنين، كما تم تنفيذ أعمال صيانة لكشافات الإنارة وفق ضوابط ترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة تركيب ٢ماتور بمحطة مياه البديني لرفع كفاءة التشغيل وخدمة القرية والقرى المجاورة، إلى جانب استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع المخلفات، وتمهيد الطرق، وغلق المحال في المواعيد المقررة، والتصدي الفوري لأي مخالفات بناء.