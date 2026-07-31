العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 31 يوليو 2026

سعر الدولار اليوم.. سيطر الاستقرار الملحوظ على العملة الخضراء اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 خلال عطلة البنوك، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.



ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم



ولم يسجل سعر الدولار اليوم الأسواق المصرفية أي تغيرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق، إذ يرتبط استقرار سعر الدولار خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

ويهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الصرف بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وإليكم آخر تحديثات سعر الدولار اليوم، والتوقعات المستقبلية لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مع عودة التداولات الرسمية في البنوك.

الموجز ينقل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والذي جاء على النحو التالي:



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول (CA):

بلغ 51.15 جنيهًا للشراء، و51.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK):

بلغ 51.13 جنيهًا للشراء، و51.23 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB):

بلغ 51.12 جنيهًا للشراء، و51.22 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي مصر (KFH):

بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (NBE):

بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (ABK):

بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست (NXT):

بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي (EG Bank):

بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية (IDB):

بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك (MID Bank):

بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد (UB):

بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB):

بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB):

بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB):

بلغ 51.09 جنيهًا للشراء، و51.19 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس (SCB):

بلغ 51.09 جنيهًا للشراء، و51.19 جنيهًا للبيع.