سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30 يوليو 2026..استقرار بعد قرار الفيدرالى

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس 30 يوليو 2026، بعدما شهدت تقلبات ملحوظة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية جديدة قد تحدد اتجاه المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر استقرارًا في بداية تعاملات الخميس 30 يوليو 2026، بعد جلسة اتسمت بالتذبذب تأثرًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو القرار الذي انعكس على حركة الذهب في الأسواق العالمية والمحلية.

ويواصل المتعاملون في سوق الذهب متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة البيانات الأمريكية المنتظرة، والتي قد تمنح مؤشرات جديدة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على أسعار الذهب عالميًا ومن ثم السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6840 جنيهًا للجرام.

للجرام. سعر الذهب عيار 21: 5985 جنيهًا للجرام.

للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5130 جنيهًا للجرام.

للجرام. سعر الذهب عيار 14: 3990 جنيهًا للجرام.

للجرام. سعر الجنيه الذهب: 47880 جنيهًا.

ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، باعتباره العيار الأكثر طلبًا بين المستهلكين والمستثمرين.

قرار الفيدرالي الأمريكي يدعم استقرار الذهب

جاء استقرار أسعار الذهب بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما حدّ من تحركات المعدن النفيس مؤقتًا، في انتظار صدور بيانات اقتصادية جديدة، أبرزها بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكي، والتي قد تحدد توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

ويرى محللون أن أي إشارات إلى خفض أسعار الفائدة قد تدعم أسعار الذهب عالميًا، بينما يؤدي استمرار السياسة النقدية المتشددة إلى زيادة الضغوط على المعدن الأصفر.

الذهب يقترب من مستوى 6000 جنيه لعيار 21

ووفقًا لتقرير صادر عن منصة جولد بيليون، نجح الذهب عيار 21 في اختراق مستوى المقاومة عند 5900 جنيه للجرام، بعدما كوّن قاعدة سعرية قوية أعلى مستوى 5800 جنيه، قبل أن يقترب من الحاجز النفسي المهم عند 6000 جنيه للجرام.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس تحسنًا في الزخم الشرائي داخل السوق المحلية، مع استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوط ضد تقلبات الأسواق.

مكاسب الذهب منذ بداية 2026

أوضحت منصة جولد بيليون أن الذهب عيار 21 سجل مكاسب منذ بداية عام 2026 بلغت نحو 150 جنيهًا للجرام، بما يعادل ارتفاعًا يقارب 2.5%، بعدما تمكن من تعويض الخسائر التي تعرض لها في فترات سابقة نتيجة تراجع الأسعار العالمية.

وتؤكد هذه المكاسب استمرار الطلب على الذهب رغم التقلبات، مدعومًا بتغيرات الأسواق العالمية وتحركات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

يراقب المتعاملون في السوق المصرية عددًا من العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاه أسعار الذهب، أبرزها:

سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة في السياسة النقدية.

حجم الطلب المحلي على شراء الذهب والاستثمار فيه.

ويتوقع خبراء السوق استمرار حالة الترقب خلال الأيام المقبلة، مع بقاء أسعار الذهب مرتبطة بشكل وثيق بتطورات الاقتصاد العالمي ونتائج البيانات الأمريكية المنتظرة، والتي قد تحدد المسار القادم للمعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية.