وزارة التعليم تعلن فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026.. الخطوات والرسوم

تطلمات الثانوية العامة..أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء استقبال طلبات التظلم على نتائج الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من الخميس 30 يوليو 2026، ولمدة أسبوعين تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2026، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في مراجعة نتائجهم وفق الضوابط والإجراءات المنظمة.

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا، مع الالتزام بكافة التعليمات المعلنة، بما يضمن الشفافية الكاملة في مراجعة أوراق الإجابة، والحفاظ على حقوق جميع الطلاب.



رسوم التظلم على نتائج الثانوية العامة 2026

تظلمات الثانوية العامة..أوضحت الوزارة أن الطالب الراغب في تقديم تظلم يسدد 300 جنيه عن كل مادة يريد التظلم عليها، ويتم السداد من خلال منافذ التحصيل المعتمدة، وهي:

البريد المصري.

خدمة فوري.

شركة أي فينانس.

ويتم توريد الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.



رابط التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2026



تظلمات الثانوية العامة.. بعد سداد الرسوم، يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل طلب التظلم، واختيار المواد التي يرغب في مراجعتها، ثم تحديد موعد الاطلاع على أوراق الإجابة.

ويبدأ فتح الرابط اعتبارًا من الخميس 30 يوليو 2026 لاستقبال الطلبات إلكترونيًا.



إجراءات الاطلاع على أوراق الإجابة



تظلمات الثانوية العامة..حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء حضور جلسة الاطلاع على أوراق الإجابة، وهي:

حضور الطالب بنفسه أو برفقة ولي أمره فقط.

يمنع اصطحاب أي مدرس للمادة داخل مقر التظلمات.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، حيث يفقد الطالب حقه في إعادة تحديد موعد آخر حال التخلف.

تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب وولي الأمر.

يطلع الطالب على صورة ورقة البابل شيت، وورقة الأسئلة المقالية، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الرسمي.

وخلال جلسة المراجعة، يقوم الطالب بمطابقة إجاباته مع نموذج الإجابة، والتأكد من تجميع الدرجات وفقًا لتوزيع الدرجات المعتمد، ثم تدوين جميع الملاحظات في النموذج المخصص لذلك تمهيدًا لفحصها من قبل اللجان الفنية المختصة.



ماذا يحدث بعد تقديم التظلم؟



أشارت الوزارة إلى أن اللجان الفنية تتولى مراجعة جميع الملاحظات المقدمة من الطلاب بدقة، وفي حالة ثبوت وجود درجات مستحقة لم يتم احتسابها، يتم تعديل النتيجة رسميًا.

كما يتم اعتماد الزيادة في الدرجات من خلال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أو نائبه، مع إخطار الطالب بنتيجة التظلم، ورد رسوم التظلم كاملة في حالة تعديل الدرجة.

وأضافت الوزارة أنها تتولى إخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بأي تعديل يطرأ على نتيجة الطالب، لضمان احتساب المجموع الصحيح أثناء مراحل التنسيق الجامعي.



الوزارة تؤكد ضمان الشفافية وحفظ حقوق الطلاب



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن منظومة التظلمات تستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية، ومنح كل طالب الفرصة الكاملة لمراجعة أوراق إجابته والتأكد من حصوله على جميع الدرجات المستحقة، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق الطلاب وتطبيق الإجراءات المنظمة بكل دقة.

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