تنسيق الجامعات 2026.. قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب العلمي والأدبي وخطوات تسجيل الرغبات

تعرف على قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية في تنسيق الجامعات 2026، وأبرز تفاصيل مراحل التنسيق وخطوات تسجيل الرغبات إلكترونيًا.

تنسيق الجامعات 2026.. الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب العلمي والأدبي

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور انطلاق تنسيق الجامعات 2026 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، إلى جانب تفاصيل تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا التي سيعلنها مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي.

ويتم قبول الطلاب في الجامعات الحكومية من خلال ثلاث مراحل متتالية، تعتمد على الحد الأدنى للمجموع والمجموع التكراري لكل شعبة، مع إتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيًا وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لأعمال التنسيق.

تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ عملية تسجيل الرغبات بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث يتيح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب اختيار الكليات والمعاهد المناسبة لمجموعهم وشعبتهم، مع إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التسجيل قبل غلق باب المرحلة.

ويؤكد مكتب التنسيق أن عملية توزيع الطلاب تتم وفقًا لمجموعة من المعايير، في مقدمتها المجموع، والرغبات التي يسجلها الطالب، والتوزيع الجغرافي، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

الكليات التي تقبل طلاب العلمي والأدبي

تشمل قائمة الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الجامعات 2026 مختلف التخصصات التي تستقبل طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، على أن يتم تحديد إمكانية الالتحاق بكل كلية وفقًا للشعبة والحد الأدنى المعلن لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

كما يتيح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الاطلاع على دليل الكليات والمعاهد المعتمدة، والتعرف على التخصصات المتاحة قبل تسجيل الرغبات، بما يساعدهم على ترتيب اختياراتهم بصورة صحيحة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قد اعتمد نتيجة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، حيث بلغت نسبة النجاح في النظام الجديد 75.1%، بينما سجلت نسبة النجاح في النظام القديم 72.1%.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد 883 ألفًا و690 طالبًا وطالبة، حضر منهم 825 ألفًا و867 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 620 ألفًا و314 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.1%.

نسب النجاح في الشعب المختلفة

سجلت شعبة علمي علوم بالنظام الجديد نسبة نجاح بلغت 75.4%، بعدما تقدم للامتحانات 543 ألفًا و120 طالبًا وطالبة، حضر منهم 507 آلاف و415 طالبًا وطالبة، ونجح 382 ألفًا و720 طالبًا وطالبة.

أما شعبة علمي رياضة، فقد حققت أعلى نسبة نجاح بين الشعب الرئيسية، حيث بلغت 81.6%، إذ تقدم للامتحانات 145 ألفًا و459 طالبًا وطالبة، وحضر 139 ألفًا و302 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 113 ألفًا و651 طالبًا وطالبة.

وفي الشعبة الأدبية بالنظام الجديد، بلغت نسبة النجاح 69.2%، بعدما تقدم للامتحانات 195 ألفًا و111 طالبًا وطالبة، وحضر 179 ألفًا و150 طالبًا وطالبة، فيما نجح 123 ألفًا و943 طالبًا وطالبة.

نتائج النظام القديم

أما بالنسبة لطلاب النظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 4172 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3620 طالبًا وطالبة، ونجح 2610 طلاب وطالبات بنسبة نجاح بلغت 72.1%.

وسجلت شعبة علمي علوم بالنظام القديم نسبة نجاح 74.5%، بينما بلغت نسبة النجاح في علمي رياضة 71.9%، فيما سجلت الشعبة الأدبية 67.4%.

ماذا ينتظر الطلاب خلال الفترة المقبلة؟

ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026، تمهيدًا لبدء تسجيل الرغبات إلكترونيًا، يلي ذلك إعلان نتائج كل مرحلة على حدة، ثم فتح باب التحويلات بين الكليات وفقًا للقواعد المعمول بها، وصولًا إلى إعلان نتائج التنسيق النهائية وترشيح الطلاب للكليات والمعاهد المناسبة وفقًا لمجاميعهم ورغباتهم.