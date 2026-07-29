موعد مباراة الأهلي ضد لافينا استعدادا للموسم الجديد.. صفقة جديدة تدعم الدفاع

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الأهلي الودية ضد لافينا، والتي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد 2026-2027، كما تقرر مواجهة الفريق لنظيره فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، وهي البطولة الودية التي ينظمها النادي الكتالوني منذ عام 1966.

وقد حقق فريق الأهلي فوزه الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد المغربي حسين عموته في افتتاح مبارياته الودية ضد نظيره فريق النصر الخميس الماضي بنتيجة 5-1.

موعد مباراة الأهلي ضد لافينا

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق لافينا ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2026-2027 مساء غد الخميس الموافق 30 يوليو الجاري قبل السفر إلى معسكر إسبانيا، ويبحث الأهلي عن فريقين من دوري الدرجة الثانية فى إسبانيا لمواجهتهما خلال معسكر الفريق الذي سيُقام خلال الفترة من 6 حتى 20 أغسطس المقبل، بعد إلغاء وديتي المارد الأحمر أمام إسبانيول وجيرونا الإسبانيين.

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة

قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر تقام يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، وتنطلق المواجهة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت المعتاد لمباريات كأس خوان جامبر.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، كما تنقل قناة أون سبورت المباراة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل امتلاكها حقوق بث العديد من مباريات الأهلي الودية والدولية.

الأهلي ضد لافينا

صفقة جديدة تدعم دفاع الأهلي

ويرصد الموجز، تطور صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد، حيث أنهى الأهلي اتفاقه مع مصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري بعد تواصل أحد مسئولي المارد الأحمر مع اللاعب، في إطار خطة تدعيم دفاع الفريق.

يستهدف الأهلي إنهاء الصفقة قبل سفر الفريق إلى معسكر الإعداد في إسبانيا، والمقرر انطلاقه خلال الأسبوع الأول من أغسطس، حتى يتمكن اللاعب من الانضمام إلى المعسكر حال اكتمال إجراءات انتقاله.

وينتظر النادي السكندري وصول عرض رسمي من الأهلي لبدء المباحثات بشأن المقابل المالي وصيغة التعاقد.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

هل يفكر اتحاد الكرة في الاستعانة بمدرب أجنبي يقود منتخب مصر؟ وموقف حسام حسن بعد مونديال 2026







