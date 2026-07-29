بدأت شركة باروس إلكترو المحدودة، التابعة لقطاع أنظمة التحكم الآلي والهندسة الكهربائية في مؤسسة روساتوم الروسية، الإنتاج المتسلسل لأنظمة "الحلقة الذكية"، وهي أنظمة التحكم ذات المستوى العلوي المخصصة لمحطات الطاقة النووية وغيرها من منشآت الطاقة والصناعة.

روساتوم: باروس إلكترو تبدأ إنتاج أنظمة التحكم الذكية لمحطات الطاقة النووية

وصُممت هذه المعدات لتجميع البيانات الخاصة بجميع العمليات التكنولوجية ومعالجتها وعرضها بصورة مركزية، كما تضم واجهات تتيح للعاملين تشغيل المعدات والأنظمة وإدارة المنشأة.

ويشمل خط الإنتاج خزائن الخوادم وخزائن الاتصالات، بالإضافة إلى محطات العمل الآلية للمشغلين. وستُزوَّد المنتجات بمصادر طاقة غير منقطعة من تصنيع باروس إلكترو، إلى جانب معدات حوسبة يتم إنتاجها داخل منظومة روساتوم وفق الوثائق التصميمية الصادرة عن شركة RASU (الشركة المساهمة "أنظمة التحكم الآلي لروساتوم"، التابعة لقطاع أنظمة التحكم الآلي والهندسة الكهربائية في روساتوم).

ويُسهم ذلك في رفع مستوى توطين الحلول المستخدمة في إنشاء وتشغيل "العقل" الرقمي للمنشأة، حيث تضمن هذه المعدات النقل الموثوق للبيانات الحيوية بين الأنظمة منخفضة المستوى ومراكز التحكم، كما يعكس إطلاق إنتاج أنظمة "الحلقة الذكية" توسع خبرات الشركة في قطاع الطاقة النووية، إذ سبق لباروس إلكترو أن أتقنت تصنيع أجهزة التوزيع الكهربائية منخفضة الجهد لمحطات الطاقة النووية، قبل أن توسع نطاق خبراتها ليشمل أنظمة التحكم ذات المستوى العلوي، وبذلك، أصبحت الشركة توفر مجموعة متكاملة من المعدات التي تلبي احتياجات المحطات في مجالي توزيع الطاقة والتحكم في العمليات.

وقد صُمم خط الإنتاج في الورشة الجديدة وفق معايير نظام روساتوم للإنتاج (PSR)، بما يتيح إعادة تهيئته بسهولة لإنتاج نماذج مختلفة من المعدات دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية إضافية.

وقال أندريه بوتكو، الرئيس التنفيذي لشركة : RASU تفرض التصاميم الحديثة لمنشآت الطاقة متطلبات متزايدة فيما يتعلق بكفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، ونحن نستجيب لهذه التحديات من خلال توحيد المعايير وزيادة نسبة التصنيع المحلي، وقد أظهرت نتائج الدفعة التجريبية التي أنتجتها باروس إلكترو مؤشرات إيجابية، حيث انخفض زمن التصنيع بنسبة 25% وتراجعت تكلفة المعدات بنسبة 16%، وقد بدأ بالفعل الإنتاج المتسلسل، ومن المقرر شحن دفعة جديدة من المعدات إلى موقع الاختبارات خلال الخريف الجاري لاستخدامها في مشروع تحديث نظام التحكم الآلي للوحدة الثانية بمحطة كالينين للطاقة النووية."

وتُعد أنظمة التحكم ذات المستوى العلوي في منشآت توليد الكهرباء منظومة متكاملة من البرمجيات والمعدات، توفر جمعًا مركزيًا للبيانات الخاصة بجميع العمليات التكنولوجية داخل وحدة الطاقة، ومعالجتها وتسجيلها وعرضها، إضافة إلى تمكين المشغلين من الإشراف على تشغيل المعدات والتحكم بها.

وتتكامل هذه الأنظمة مع أنظمة التحكم الآلي بالعمليات الصناعية (APCS) ذات المستوى الأدنى، لتزويد العاملين في غرف التحكم بصورة موحدة عن حالة المحطة، وإرسال أوامر التحكم عن بُعد إلى المعدات التنفيذية، ويجري تنفيذ هذه الأنظمة باستخدام خوادم مركزية، ومحطات عمل آلية للمشغلين، وشبكة محلية (LAN) تربط جميع مستويات التحكم داخل وحدة الطاقة أو المنشأة.

وباروس إلكترو هي شركة روسية متخصصة في تطوير وتصنيع المعدات الإلكترونية، وتتركز أنشطتها في إنتاج مصادر الطاقة غير المنقطعة، وتقنيات تحويل الطاقة، وأنظمة التحكم الخاصة بالطاقة المتجددة، ومعدات الطاقة النووية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة، وتمتلك الشركة منشأة تصنيع خاصة في موسكو، إلى جانب مركز للبحث والتطوير يغطي دورة التطوير الكاملة، بدءًا من التصميم وحتى الإنتاج التجاري واسع النطاق.

وتسعى الصناعة الروسية إلى تحقيق السيادة التكنولوجية بوتيرة متسارعة والانتقال إلى التقنيات المتقدمة، حيث تستثمر الحكومة الروسية وكبرى الشركات موارد كبيرة لتسريع تطوير الأبحاث المحلية والبنية التحتية والقدرات العلمية والتكنولوجية، ويسهم إدخال الابتكارات والمعدات عالية التقنية في تمكين روساتوم وشركاتها التابعة من دخول أسواق جديدة، بما يعزز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة النووية والصناعة الروسية بشكل عام.