مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم الملتقى السنوي للصناعة والابتكار

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، في جلسته رقم (260) ، على تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، الملتقى السنوي للجامعة والصناعة بعنوان "ملتقى جامعة بني سويف لمشروعات التخرج والابتكار ورطبها بسوق العمل" تحت شعار"بوابة الابتكار والتوظيف".

جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، محمد سليم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي لدى الطلاب، وتوفير بيئة خصبة لتحويل مشروعات التخرج والأفكار الواعدة إلى منتجات وحلول تكنولوجية واقعية تخدم قطاعات الصناعة المختلفة وتلبي احتياجات المجتمع. كما أشار الدكتور طارق علي، إلى أن الملتقى يمثل جسراً حيوياً للربط بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الفعالية، حيث يسهم بشكل مباشر في إتاحة فرص تدريبية وتوظيفية متميزة للخرّيجين.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره للجهود المبذولة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تبني المبادرات التي تسهم في صقل مهارات الطلاب، مؤكداً استمرار دعم الجامعة لكل ما من شأنه تمكين الشباب وتأهيلهم لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل المحلي والدولي.

واستهلّ رئيس الجامعة أعمال المجلس بتوجيه التهنئة إلى القيادة السياسية بمناسبة ذكرى، ثورة 23 يوليو 1952 التى تُعد نقطة تحول كبرى في تاريخ مصر الحديث؛ إذ أنهت الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية، مما فتح الطريق أمام بناء دولة مستقلة ذات سيادة، جاءت الثورة استجابة لمعاناة الشعب من الفقر والاحتلال والفساد، فوضعت أسس العدالة الاجتماعية والإصلاح الزراعي، ووفرت فرص التعليم والعمل لأبناء الطبقات الفقيرة.

كما ساهمت في تعزيز الهوية الوطنية ودعم حركات التحرر في العالم العربي وأفريقيا. بفضلها، بدأت مصر مرحلة جديدة من التنمية السياسية والاقتصادية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل على ما بذلوه من جهد مخلص طوال العام الدراسي، مشيدا بما تحقق من إنجازات جماعية أسهمت في تعزيز صورة الجامعة ومكانتها الأكاديمية، موجهاً بضرورة استمرار هذه الجهود وتكثيفها في المرحلة المقبلة، كما كرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية خلال يوليو.

ووافق المجلس على خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخاصة بعقد سلسلة من الندوات، وورش العمل شملت ندوات كلية الطب البشرى بعدد 2 ندوة بقسم امراض الدم، وندوات كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي منها اللقاء الفكري “اخر مستجدات الذكاء الاصطناعي و حوكمة مؤسسات التحول الرقمي” و سيلقيها الدكتور احمد بهاء الدين محمد بناء على دعوة من اتحاد الصناعات المصرية، ومبادرات كلية الفنون التطبيقية حول التدريب الصيفي لطلاب الكلية، ومبادرات معهد ابحاث النباتات الطبية و العطرية حول التدريب الصيفي لطلاب المعهد الخارجي في كليات العلوم و الزراعة بجامعة بني سويف و كلية العلوم جامعة بني سويف الاهلية،

مؤكدا أهمية الندوات وورش العمل الدورية في تعزيز التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخبراء من خارج الجامعة، فهي تتيح فرصًا مهمة لتبادل المعرفة، ومواكبة المستجدات العلمية والتقنية في مختلف التخصصات، كما تسهم في صقل مهارات التفكير النقدي والبحثي لدى الطلاب، وتوسيع آفاقهم المهنية، بالإضافة أنها تعمل على تشجيع روح الابتكار والعمل الجماعي، مما يعزز من جاهزية الخريجين لسوق العمل ويُسهم في بناء مجتمع جامعي نابض بالحيوية والمعرفة.