ماذا حدث في دمياط؟.. تفاصيل حريق سفينتي التغييز والتخزين وآخر تطورات التحقيق

شهد ميناء دمياط، الأربعاء، حالة من الاستنفار بعد اندلاع حريق في سفينة التغييز وسفينة التخزين بالميناء، ما استدعى تحركًا عاجلًا من وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المختصة للسيطرة على النيران وتأمين الموقع، وسط تأكيدات رسمية بعدم وقوع خسائر بشرية أو تأثر إمدادات الغاز الطبيعي.

اندلاع حريق في سفينتين بميناء دمياط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اندلاع حريق في سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين بميناء دمياط، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعاملت مع الحادث فور وقوعه وفق خطط الاستجابة السريعة، بمشاركة قوات الحماية المدنية وفرق الإطفاء والتأمين.

وأوضحت الوزارة أن التعامل السريع مع الحادث أسهم في احتواء الموقف، مع استمرار أعمال التبريد والتأمين لضمان عدم تجدد النيران.

وزير البترول يتوجه إلى موقع الحادث

انتقل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق ميدانيًا، والاطمئنان على تنفيذ إجراءات السلامة والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في أعمال الإطفاء والتأمين.

وأكدت الوزارة أن المتابعة مستمرة لحين انتهاء جميع الإجراءات الفنية الخاصة بتأمين الموقع.

لا إصابات أو خسائر بشرية

شددت وزارة البترول على أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، مؤكدة أن سلامة العاملين كانت على رأس أولويات خطة التعامل مع الحادث.

كما أوضحت أن الشبكة القومية للغاز الطبيعي تعمل بصورة طبيعية، ولم تتأثر إمدادات الغاز نتيجة الحريق.

تحقيقات لكشف أسباب الحريق

أكدت الوزارة أن الجهات الفنية المختصة تواصل استكمال الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وتحديد جميع ملابساته، على أن يتم إعلان النتائج فور انتهاء أعمال الفحص والتحقيق.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وتجنب تداول معلومات غير مؤكدة بشأن الواقعة.

تقارير تحدثت عن فرضيات أولية

في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين أن ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة.

كما ذكرت شركة "أمبري" للأمن البحري أن منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال تعرضت لهجوم بمسيرة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية للميناء.

ولم تؤكد السلطات المصرية رسميًا هذه المعلومات، فيما تستمر التحقيقات لكشف السبب الحقيقي وراء اندلاع الحريق.

ماذا حدث في دمياط؟

حتى الآن، تؤكد الرواية الرسمية أن الحريق الذي اندلع في سفينتي التغييز والتخزين بميناء دمياط تمت السيطرة عليه دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي، بينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث. وفي الوقت نفسه، تداولت تقارير إعلامية فرضية تعرض الموقع لهجوم بطائرات مسيرة، وهي معلومات لم تؤكدها السلطات المصرية حتى الآن، ما يجعل نتائج التحقيقات الرسمية الفيصل في تحديد ملابسات الواقعة.