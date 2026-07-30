حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة الأحد والمحسوسة تقترب من 47 درجة

الأرصاد الجوية: استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة الحارة التي تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، وسط توقعات بأن تبلغ الموجة الحارة ذروتها يوم الأحد المقبل، خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطبًا خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع استمرار تأثير الرطوبة في زيادة الشعور بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم في مصر

تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على مختلف المناطق، حيث تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة عظمى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 37 و39 درجة مئوية.

أما محافظات جنوب البلاد، فتشهد أعلى معدلات الحرارة، إذ تتراوح العظمى بين 39 و46 درجة مئوية، لتظل الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة، خاصة خلال فترة الظهيرة التي تشهد أعلى معدلات الإشعاع الشمسي.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية فوق القيم المسجلة في الظل، وهو ما يجعل الأجواء أكثر إرهاقًا، خصوصًا لكبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المفتوحة.

شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل الشبورة بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة في بعض المناطق، بما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت الجهات المختصة قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية، خاصة خلال فترات تكون الشبورة.

نشاط للرياح بداية من الجمعة

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل، على مناطق متفرقة تشمل السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، بالإضافة إلى أجزاء من جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يسهم نشاط الرياح في تحسين الإحساس النسبي بالأجواء في بعض المناطق، رغم استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة.

ذروة الموجة الحارة يوم الأحد

وأكدت هيئة الأرصاد أن يوم الأحد المقبل يمثل ذروة الموجة الحارة الحالية، حيث ترتفع درجات الحرارة المحسوسة بشكل ملحوظ، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ومن المنتظر أن تصل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة إلى نحو 42 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، إذ تتراوح العظمى بين 43 و46 درجة مئوية، فيما تصل الحرارة المحسوسة إلى نحو 47 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن استمرار ارتفاع الرطوبة بالتزامن مع درجات الحرارة المرتفعة يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري، خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

نصائح مهمة لمواجهة الطقس شديد الحرارة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من الإرشادات للمواطنين للحد من تأثير الموجة الحارة، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان الجسم للسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الخفيفة وذات الألوان الفاتحة.

التواجد في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان.

توخي الحذر عند القيادة صباحًا بسبب الشبورة المائية.

الاهتمام بكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، لكونهم الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

وتؤكد توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء الحارة ستستمر خلال الأيام المقبلة، مع متابعة مستمرة للتحديثات اليومية بشأن درجات الحرارة والظواهر الجوية، في ظل استمرار تأثير الموجة الحارة على معظم أنحاء الجمهورية.