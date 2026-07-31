السيرة الذاتية لياسر محمد أنس.. مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج

تولى ياسر محمد أنس منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مستندًا إلى مسيرة مهنية طويلة في قطاع التعليم امتدت عبر عدد من المناصب القيادية بمحافظة القاهرة، إلى جانب خبرات واسعة في أعمال امتحانات الثانوية العامة والإدارة التعليمية.

المؤهلات العلمية

حصل ياسر محمد أنس على ليسانس اللغة العربية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة دفعة 1989، كما نال الدبلومة التربوية، ما أسهم في بناء قاعدة علمية وتربوية دعمت مسيرته المهنية داخل وزارة التربية والتعليم.

رحلة مهنية بدأت من التدريس

بدأ مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج مشواره الوظيفي معلمًا، ثم تدرج في مختلف الدرجات التعليمية حتى وصل إلى درجة مدير عام، حيث شملت مراحل ترقيه:

معلم.

معلم أول.

معلم خبير.

كبير معلمين.

مدير عام.

ويعكس هذا التدرج خبرة عملية اكتسبها على مدار سنوات في مجال التدريس والإدارة التعليمية.

خبرات واسعة في امتحانات الثانوية العامة

امتلك ياسر محمد أنس خبرة كبيرة في إدارة امتحانات الثانوية العامة، إذ شارك في أعمال كنترول القاهرة (الخديوية)، وتدرج في مختلف المهام حتى تولى رئاسة الكنترول، وشملت مسؤولياته:

عضو كنترول.

رئيس حجرة.

وكيل كنترول.

رئيس كنترول.

وتعد هذه الخبرات من أبرز المحطات المهنية التي أكسبته خبرة في إدارة الامتحانات وتنظيمها.

أبرز المناصب القيادية

شغل ياسر محمد أنس عددًا من المناصب القيادية داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من بينها:

وكيل إدارة مصر القديمة التعليمية.

مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية.

مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية.

مدير عام إدارة حلوان التعليمية.

مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية.

مدير عام التعليم العام بمحافظة القاهرة.

وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

رؤية لتطوير التعليم في سوهاج

أكد ياسر محمد أنس تطلعه إلى مواصلة مسيرته المهنية من خلال خدمة العملية التعليمية بمحافظة سوهاج، معربًا عن اعتزازه بالعمل مع أبناء المحافظة، ومشيرًا إلى أن توليه المسؤولية يمثل شرفًا وتكليفًا يسعى من خلاله إلى دعم تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج للطلاب والمعلمين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم داخل المحافظة.