وزير التربية والتعليم يصدر حركة تكليفات جديدة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس 30 يوليو 2026، قرارًا بحركة تكليفات جديدة شملت عددًا من مديري ووكلاء المديريات التعليمية في عدد من المحافظات، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة تنظيم القيادات التعليمية، ودعم تطوير منظومة العمل داخل المديريات، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والتعليمي خلال المرحلة المقبلة.

حركة تكليفات جديدة لمديري المديريات التعليمية

تضمنت الحركة تكليف عدد من القيادات لتولي مناصب مديري المديريات التعليمية، حيث تقرر تكليف الدكتور خالد خلف قبيصي عثمان مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، والدكتور عصام عبد المهدي محمد عمارة مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، والأستاذ ياسر محمد أنس محمود مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إلى جانب تكليف الأستاذ محمد فؤاد عبد الهادي محمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

كما شملت الحركة تكليف الدكتور وائل عبد الباري محمد هراس وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مع قيامه بأعمال مدير المديرية، والأستاذ عبد الرحمن محمد عبد اللطيف عبد السميع وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مع تكليفه بتسيير أعمال مدير المديرية.

وضمت القرارات أيضًا تكليف الدكتور أشرف السيد إبراهيم إسماعيل العربي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، والقائم بأعمال مدير المديرية، بالإضافة إلى تكليف الأستاذ أسامة عبد العال أحمد حمدان وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مع قيامه بأعمال مدير المديرية.

تكليفات جديدة لوكلاء المديريات التعليمية

وشملت حركة التكليفات كذلك عددًا من وكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات، حيث تقرر تكليف الأستاذة سحر أحمد فؤاد علي الخولي، والأستاذة مرفت أحمد محمد مصطفى، والأستاذ حسن أحمد حسن علي سعفان، وكلاء لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

كما تضمنت الحركة تكليف الأستاذ سهير عبد الرحمن وقاد وهبة وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والأستاذ محمد بدر رياض مخلوف وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، والأستاذ محمد أحمد طه عبد الرازق الزهيري وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

وشملت القرارات أيضًا تكليف الأستاذة حنان محمد عبد الحكيم المداح وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، والأستاذ جلال محمد كامل سالم، والأستاذ تامر عزت محمد وهدان، وكيلين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

المحافظات المشمولة في حركة التكليفات

وتضمنت حركة التكليفات كذلك تعيين الأستاذ محمد صلاح محمود علي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، والأستاذ ناصف ماهر محمد طاهر، والأستاذ أحمد عبده أحمد إبراهيم، وكيلين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

كما شملت الحركة تكليف الدكتور إبراهيم علي إبراهيم قناوي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، والأستاذ ممدوح أحمد محمد الشربيني وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.

هدف حركة التكليفات الجديدة

وتأتي حركة التكليفات الجديدة التي أصدرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار توجه الوزارة نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات القيادية داخل المديريات التعليمية، بما يحقق مزيدًا من الانضباط الإداري، ويرفع كفاءة الأداء، ويسهم في تنفيذ خطط تطوير العملية التعليمية بالمحافظات.

ومن المنتظر أن يباشر القيادات الجدد مهام عملهم خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرارية العمل داخل المديريات التعليمية، ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة، وتحقيق الأهداف المتعلقة بتطوير التعليم، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين في مختلف المحافظات.