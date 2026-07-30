محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للبت لتقنين أراض أملاك الدولة

ترأس محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز،اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراض أملاك الدولة،بحضور السيد "بلال حبش"نائب المحافظ،الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، المستشار مصطفى صادق مفوض الدولة ، أحمد دسوقي مدير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك، سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة،ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بالديوان العام .

وخلال الاجتماع تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وعرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب "على حدة"،بجانب الإشارة إلى مُستجدات الموقف التعاقدي، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفى سياث أخر، أعلن مشروع المواقف بمحافظة بني سويف تخصيص خط جديد من السيارات الأجرة لنقل المواطنين من موقف محيي الدين إلى مستشفى جامعة النهضة التعليمي بجوار القرية التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك تيسيرا على المواطنين وتخفيفا على المرضى الذين يريدون الانتقال إلى المستشفى .

أوضح مدير مشروع المواقف العقيد وائل غريب أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتسيير انتقال المواطنين للحصول على الخدمات التي تقدمها المستشفى، تم التنسيق مع إدارة المستشفى في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه وضع لوحة إعلانية داخل موقف محي الدين لإعلام المواطنين بمكان تلك السيارات المخصصة لنقل المواطنين إلى المستشفى.

ومن جانبه أضاف مدير مستشفى النهضة التعليمي الدكتور علي حجازي أن المستشفى يقدم مجموعة من خدمات طبية وتشخيصية وعلاجية وإجراء العمليات في مختلف التخصصات منها (جراحة عامة وجراحة عظام ومسالك بولية، وخدمات الغسيل الكلوي، ووحدات مناظير الجهاز الهضمي، وقسطرة القلب والمخ والأوعية الدموية، والعناية المركزة، ووحدة المبتسرين، وقسم النساء والتوليد.

فيما أشارت الدكتورة حنان خلف بالمكتب الفني بالمستشفى، أن المستشفى يضم عيادات تخصصية تعمل يوميا من 9 صباحًا حتى 1ظهرًا يوميًا "عدا يوم الجمعة"، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحاليل الطبية والأشعة العادية، والمقطعية والرنين المغناطيسي، الأشعة التليفزيونية بما يدعم توفير خدمات طبية متكاملة.