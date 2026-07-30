مجلس الوزراء يكشف سبب حادث سفينتي ميناء دمياط.. التحقيقات الأولية تشير إلى طائرة مسيرة

أعلن مجلس الوزراء نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادث الحريق الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية أظهرت أن الواقعة نتجت عن طائرة مسيرة، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات، في وقت لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

التحقيقات الأولية تكشف سبب حادث سفينتي ميناء دمياط

أكد مجلس الوزراء أن الجهات المختصة باشرت أعمال الفحص والتحقيق فور السيطرة على الحريق الذي اندلع في سفينتي التغييز والتخزين داخل ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة.

وأشار المجلس إلى أن الأجهزة المعنية تواصل استكمال التحقيقات الفنية والأمنية للوصول إلى جميع تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحافظ على أمن الدولة ومصالحها الاستراتيجية.

السيطرة على الحريق وفق خطط الطوارئ

من جانبها، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تعاملت بشكل فوري مع الحادث فور وقوعه، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة داخل الميناء، بمشاركة فرق الإطفاء والتأمين والجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن فرق الطوارئ نجحت في احتواء الحريق والسيطرة عليه، مع استمرار أعمال التأمين والفحص الفني لضمان سلامة الموقع وعدم وجود أي مخاطر إضافية.

وزير البترول يتابع الموقف ميدانيًا

وتوجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق ميدانيًا، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة داخل الميناء.

كما تابع الوزير التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والفنية المشاركة في التعامل مع الحادث، بهدف ضمان سرعة الاستجابة واستكمال أعمال التأمين وفق المعايير المعتمدة.

لا إصابات أو خسائر بشرية

وأكدت وزارة البترول أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات، كما لم يتم تسجيل خسائر بشرية، وهو ما اعتبرته نتيجة لسرعة تدخل فرق الطوارئ وتطبيق إجراءات السلامة المعمول بها داخل الميناء.

وأضافت أن الفرق الفنية تواصل تقييم آثار الحادث وإجراء الفحوص اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والوقوف على جميع التداعيات.

استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

وأوضح مجلس الوزراء أن التحقيقات لا تزال جارية من جانب الجهات المختصة، بهدف تحديد جميع ملابسات الحادث، والتحقق من كيفية وقوعه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة في ضوء النتائج النهائية.

وأكد أن الدولة تتعامل مع الواقعة بأقصى درجات الجدية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية للحفاظ على أمن المنشآت الحيوية وتأمين المرافق الاستراتيجية.

وزارة البترول تدعو للاعتماد على البيانات الرسمية

وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة البترول والثروة المعدنية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة، وعدم تداول معلومات غير موثقة بشأن حادث سفينتي ميناء دمياط.

وشددت الوزارة على أن البيانات الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بالواقعة، مؤكدة استمرار إصدار التحديثات فور توافر أي مستجدات بشأن نتائج التحقيقات أو تطورات الموقف.