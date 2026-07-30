موعد أذان الظهر اليوم الخميس 30 يوليو 2026..مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات

يواصل آلاف المواطنين البحث عن موعد أذان الظهر اليوم الخميس 30 يوليو 2026، بالتزامن مع حلول وقت الصلاة وحرص المسلمين على أداء الفروض في مواعيدها المحددة، خاصة مع اختلاف التوقيت بين المحافظات المصرية بفارق دقائق قليلة.

وتُعد معرفة موعد أذان الظهر من أكثر الكلمات بحثًا عبر محركات البحث يوميًا، إذ يحرص الموظفون والطلاب وجميع المواطنين على تنظيم أوقاتهم بما يتوافق مع مواعيد الصلاة، وفقًا للمواقيت الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة.

موعد أذان الظهر اليوم في القاهرة

بحسب المواعيد الرسمية، يحين موعد أذان الظهر اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في محافظة القاهرة عند الساعة 1:01 ظهرًا، وهو التوقيت المعتمد لأداء صلاة الظهر داخل العاصمة، مع وجود فروق زمنية بسيطة بين المحافظات المختلفة.

موعد أذان الظهر في عدد من المحافظات

جاءت مواعيد أذان الظهر اليوم في أبرز المحافظات المصرية على النحو التالي:

القاهرة: 1:01 ظهرًا.

1:01 ظهرًا. الإسكندرية: 1:07 ظهرًا.

1:07 ظهرًا. طنطا: 1:02 ظهرًا.

1:02 ظهرًا. المنصورة: 1:01 ظهرًا.

1:01 ظهرًا. الزقازيق: 1:00 ظهرًا.

1:00 ظهرًا. الإسماعيلية: 12:57 ظهرًا.

12:57 ظهرًا. أسيوط: 1:02 ظهرًا.

1:02 ظهرًا. سوهاج: 1:00 ظهرًا.

1:00 ظهرًا. قنا: 12:56 ظهرًا.

12:56 ظهرًا. أسوان: 12:55 ظهرًا.

12:55 ظهرًا. شرم الشيخ: 12:49 ظهرًا.

12:49 ظهرًا. شلاتين: 12:44 ظهرًا.

12:44 ظهرًا. حلايب: 12:40 ظهرًا.

وتوضح هذه المواعيد اختلاف توقيت أذان الظهر بين المدن نتيجة لاختلاف المواقع الجغرافية وخطوط الطول والعرض، وهو ما ينعكس على توقيت دخول الصلاة في كل محافظة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

إلى جانب موعد أذان الظهر، جاءت مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة كالتالي:

الفجر: 4:34 صباحًا.

الظهر: 1:01 ظهرًا.

العصر: 4:38 عصرًا.

المغرب: 7:50 مساءً.

العشاء: 9:17 مساءً.

ويُنصح بالاعتماد على المواقيت الرسمية لضمان أداء الصلوات في أوقاتها الصحيحة، خاصة مع التغير اليومي الطفيف في مواعيد الأذان.

لماذا يزداد البحث عن موعد أذان الظهر؟

يشهد محرك البحث "جوجل" يوميًا ارتفاعًا في معدلات البحث عن موعد أذان الظهر اليوم، باعتباره الصلاة الواقعة في منتصف اليوم، والتي تتزامن مع ساعات العمل والدراسة، ما يدفع الكثيرين لمعرفة توقيتها مسبقًا من أجل ترتيب أعمالهم وأداء الفريضة في وقتها.

كما يعتمد عدد كبير من المواطنين على المواقيت الرسمية المنشورة يوميًا، خاصة في المحافظات التي تختلف فيها مواعيد الأذان بدقائق عن القاهرة.

فروق بسيطة بين المحافظات

رغم أن الفارق الزمني بين المحافظات لا يتجاوز في الغالب عدة دقائق، فإن لكل مدينة توقيتها الخاص، لذلك يفضل سكان كل محافظة متابعة مواقيت الصلاة المعلنة الخاصة بهم، وعدم الاعتماد على توقيت محافظة أخرى.

ويظل موعد أذان الظهر اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في القاهرة عند الساعة 1:01 ظهرًا، بينما يتقدم في محافظات جنوب مصر مثل قنا وأسوان وحلايب، ويتأخر في المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية، وفقًا للمواقيت الرسمية المعتمدة.