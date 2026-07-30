"المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقد إنشاء محطة "كيمت السخنة" بجهد 220 كيلوفولت

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة منى رزق، عقدًا لإنشاء محطة محولات "كيمت السخنة" جهد 220/22/22 كيلوفولت مع شركة إنيرجيا للطاقة والتليكوم سوليوشنز، في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة ودعم التوسع في المشروعات التنموية والصناعية.

ومثل شركة إنيرجيا في توقيع العقد المهندس وليد عبد الشافي، مدير عام الشركة، بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق، من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

محطة جديدة لدعم المنطقة الصناعية بالعين السخنة

يتضمن العقد، التابع لمنطقة كهرباء القناة، تنفيذ محطة محولات كيمت السخنة بجهد 220/22/22 كيلوفولت، وبسعة 2 × 175 ميجافولت أمبير، باستخدام تكنولوجيا المحطات المعزولة بالغاز (GIS)، مع إمكانية التوسع مستقبلًا بإضافة محول ثالث، وذلك بنظام تسليم المفتاح.

ويستهدف المشروع توفير تغذية كهربائية مستقرة لأحمال تصل إلى 250 ميجافولت أمبير لخدمة المنطقة الصناعية بالعين السخنة، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الهادفة إلى تطوير وتدعيم الشبكة القومية الموحدة، بما يتواكب مع التوسع في المشروعات الصناعية والعمرانية.

وأضافت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية لتوفير تغذية كهربائية مستقرة وآمنة، بما يدعم المشروعات القومية وخطط التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية، ويعزز قدرة الشبكة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.