رامي وحيد يكشف كواليس مشاركته في الفيلم الأمريكي "عالم كليرمونت" وحماسه للتجربة

الفنان المصري يشارك في بطولة فيلم أمريكي جديد بعد اختياره من بين أكثر من 100 ممثل، ويحصد إشادة صناع العمل.

رامي وحيد يعلن مشاركته في فيلم "عالم كليرمونت"

أعلن الفنان رامي وحيد مشاركته في بطولة الفيلم الأمريكي "عالم كليرمونت"، في خطوة جديدة بمشواره الفني، حيث كشف عن أول مقطع ترويجي للعمل استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك رامي وحيد البرومو الرسمي للفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في هذا المشروع السينمائي الذي يمثل تجربة مختلفة في مسيرته الفنية، خاصة أنه ينتمي إلى الإنتاجات الأمريكية.

كواليس اختيار رامي وحيد للمشاركة في الفيلم

كشفت هيدي، زوجة الفنان رامي وحيد، في تصريحات صحفية، عن تفاصيل مشاركة زوجها في الفيلم، مؤكدة أنه أبدى حماسًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى التي عُرضت عليه فيها فكرة العمل، ورأى فيها فرصة لخوض تجربة جديدة ومختلفة.

وأوضحت أن رامي وحيد وقع عليه الاختيار بعد منافسة قوية، حيث تم اختياره من بين أكثر من 100 ممثل تقدموا لأداء الدور، وهو ما يعكس ثقة صناع الفيلم في إمكانياته الفنية وقدرته على تقديم الشخصية بالشكل المطلوب.

تصوير مكثف وإشادة من المخرجين

وأشارت إلى أن تصوير مشاهد الفيلم استغرق ثلاثة أيام متتالية، بدأت يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا واستمرت حتى الواحدة بعد منتصف الليل، في جدول عمل مكثف تطلب مجهودًا كبيرًا من جميع فريق العمل.

وأضافت أن رامي وحيد استمتع كثيرًا بأجواء التصوير، رغم ساعات العمل الطويلة، مشيرة إلى أنه تلقى إشادة كبيرة من مخرجي الفيلم الذين أثنوا على أدائه واحترافيته خلال تنفيذ مشاهده.

الشركة المنتجة تتعاقد مع رامي وحيد لأعمال جديدة

وأكدت هيدي أن النجاح الذي حققه رامي وحيد خلال مشاركته في الفيلم دفع الشركة المنتجة إلى التعاقد معه للمشاركة في أعمالها المقبلة، في مؤشر على رضا القائمين على العمل عن أدائه، وفتح الباب أمام تعاونات جديدة في السوق السينمائية العالمية.

وتعد هذه الخطوة إضافة مهمة في مسيرة الفنان، خاصة مع تزايد مشاركة الفنانين المصريين والعرب في الأعمال الأجنبية خلال السنوات الأخيرة.

قصة ونوعية فيلم "عالم كليرمونت"

ينتمي فيلم "عالم كليرمونت" إلى فئة الأعمال التي تمزج بين الدراما والرعب والتشويق، وهي من أكثر الأنواع السينمائية جذبًا للجمهور حول العالم، ويقدم أحداثًا مشوقة في إطار درامي يعتمد على الإثارة والغموض.

الفيلم من تأليف وإخراج كولمنيت، بينما تتولى إنتاجه شركة كريستال ليك كريتيفز، التي تستعد لطرح العمل خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يحظى باهتمام واسع، خاصة بعد الكشف عن البرومو الرسمي ومشاركة عدد من الممثلين من جنسيات مختلفة، من بينهم الفنان المصري رامي وحيد، الذي يخوض بهذه المشاركة تجربة دولية جديدة قد تمثل محطة مهمة في مشواره الفني.