تواصل وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة إلى رفع الوعي السياحي لدى المواطنين، والتعريف بأهمية قطاع السياحة ودوره في الاقتصاد المصري، ونشر العادات الأصيلة، وتعزيز الوعي بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر، وذلك في إطار جهودها لتنمية جيل واعٍ بأهمية السياحة وارتباطها بالهوية والتراث المصري.

وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تواصل جهودها لرفع الوعي السياحي لدى المواطنين

وخلال الفترة من يناير 2025 وحتى يونيو 2026، نفذت الهيئة من خلال مكاتب الاستعلامات السياحية الداخلية التابعة لها بمختلف المحافظات 271 رحلة تعريفية وتوعوية استفاد منها نحو 8 آلاف مواطن، إلى جانب أكثر من 1000 ندوة توعوية استفاد منها نحو 30 ألف مواطن من الفئات المستهدفة. وتناولت هذه الأنشطة التعريف بأهمية السياحة وأنماطها المختلفة، وآداب التعامل مع السائح، والمقومات السياحية والأثرية لمصر.

وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة الحملة الإعلامية «إحنا مصر» خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر 2025، بهدف تسليط الضوء على القيم الأصيلة والسلوكيات الإيجابية التي يتحلى بها الشعب المصري، وخاصة في تعامله مع ضيوف مصر من السائحين، فضلًا عن إبراز الدور المحوري للسياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية. وتم بث الحملة عبر 12 قناة تليفزيونية، إلى جانب محطات إذاعية والإعلانات في الميادين والشوارع ومحطات مترو الأنفاق، فضلًا عن صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة. ونُفذت الحملة على ثلاث مراحل تناولت التعامل الإيجابي مع السائح، وأهمية السياحة في الاقتصاد المصري، وتشجيع المواطنين على مشاركة المواقف الإيجابية والترويج للمقاصد والتجارب والمنتجات السياحية التي تتمتع بها مصر.

كما امتدت جهود الهيئة إلى الاستعانة بعدد من المؤثرين وأصحاب المحتوى الرقمي الهادف للوصول إلى الفئات المستهدفة ودعم الرسائل المتعلقة بأهمية السياحة والتعامل الإيجابي مع السائح.

تنفيذ 271 رحلة توعوية وأكثر من 1000 ندوة استفاد منها نحو 38 ألف مواطن خلال الفترة من يناير 2025 وحتى يونيو 2026

وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس، أطلقت الهيئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، الموسم الأول من مسابقة «سفير السياحة» تحت شعار «ورِّيهم مصر بعيونك»، والتي استمرت لمدة شهر بمشاركة طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، بهدف تعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر وتعزيز وعيهم بأهميتها. كما حصل الفائزون على رحلة سياحية إلى مدينة الغردقة خلال النصف الثاني من أغسطس 2026 مقدمة من وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة.

كما تحرص الهيئة على تعزيز الثقافة والوعي السياحي لدى الناشئين ودعم الهوية الوطنية من خلال التعاون مع دار نهضة مصر لإنتاج إصدارات ثقافية وتوعوية، إلى جانب تنظيم ورشة حكي بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2026 للتعريف بمقومات السياحة بأسلوب قصصي مبسط.

وفي إطار دعم الوعي الثقافي والأثري لدى الشباب، رعت الهيئة مبادرة «هويتنا إسكندراني» التي تهدف إلى تعزيز الانتماء للهوية السكندرية من خلال زيارات ميدانية للمعالم والمواقع الأثرية، كما رعت الموسم الثالث الذي أُطلق في يوليو 2026 ويستمر حتى يونيو 2027، إلى جانب مبادرة «قادة المستقبل» بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

كما دعمت الهيئة عددًا من المبادرات المرتبطة بالثقافة والتراث والهوية الوطنية، من بينها «أحفاد الحضارة المصرية» و*«أهل مصر»* و*«شم النسيم – ده إحنا»* بالتعاون مع وزارتي الثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و*«ثقافة بلادي»* التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى جانب مبادرة «مصر بتتكلم أخضر»، ومبادرة «طبلية مصر» التي أطلقها المتحف القومي للحضارة المصرية لتسليط الضوء على التراث الشعبي للمأكولات المصرية، فضلًا عن تنظيم رحلات توعوية للطلاب إلى المتاحف والمواقع السياحية والأثرية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رفع الوعي السياحي يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز إدراك المواطنين بأهمية قطاع السياحة وما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وأثرية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على الوصول إلى مختلف الفئات، وخاصة الأطفال والشباب، من خلال برامج وأنشطة متنوعة تتيح لهم التعرف بصورة مباشرة على المقومات السياحية والتراثية لمصر.

وأضاف أن جهود التوعية لا تقتصر على التعريف بأهمية السياحة ودورها الاقتصادي، وإنما تمتد إلى تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتراث مصر وهويتها، ونشر السلوكيات الإيجابية في التعامل مع السائح، مؤكدًا أن زيادة الوعي لدى المواطن تمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود الدولة للنهوض بالقطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر.

وتواصل الهيئة تنفيذ أنشطة وبرامج التوعية السياحية في مختلف المحافظات بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من خلال الندوات والمسابقات وورش العمل والرحلات التثقيفية والمشاركة في المبادرات المختلفة، بما يسهم في ترسيخ الوعي بأهمية السياحة ودورها ودعم ارتباط الأجيال الجديدة بتراثها وهويتها الوطنية.