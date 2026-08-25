دعاء مولد النبي 2026.. صيغ جامعة للرزق وقضاء الحوائج والمغفرة

يبحث كثير من المسلمين عن دعاء مولد النبي 2026، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لما تمثله هذه المناسبة من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، وحرصًا على اغتنام الأوقات المباركة بالإكثار من الصلاة على النبي والدعاء والاستغفار وذكر الله تعالى.

ويحرص المسلمون في ذكرى المولد النبوي الشريف على الإكثار من الأدعية التي تتضمن طلب الرحمة والمغفرة والرزق وقضاء الحوائج، مع التأكيد على أنه لا توجد صيغة دعاء مخصوصة ثبت تخصيصها شرعًا بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجوز للمسلم أن يدعو بما شاء من الأدعية المشروعة، وأن يكثر من الصلاة على النبي وذكر الله.

دعاء مولد النبي

ومن صيغ الدعاء التي يمكن ترديدها في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم:

اللهم في يوم مولد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ارزقنا من خيراتك كلها عاجلها وآجلها، وأعذنا مما خلقت من الشرور كلها، وارزقنا برحمتك الجنة، واغفر لنا ذنوبنا، واكشف عنا همومنا وكروبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وبارك لنا في أهلنا وأموالنا وأعمالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كما يمكن للمسلم أن يقول:

اللهم في هذا اليوم المبارك نسألك إيمانًا صادقًا، وقلبًا خاشعًا، وعملًا صالحًا، ورزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وعافية في الدنيا والآخرة، ورضًا منك ومغفرة ورحمة، وأن تجعلنا من أهل الجنة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.

ما هو دعاء مولد النبي؟

وبشأن سؤال ما هو دعاء مولد النبي؟، فلا يوجد دعاء محدد في السنة النبوية مخصص لذكرى المولد النبوي الشريف، ولذلك يمكن للمسلم الدعاء بما تيسر من الأدعية الجامعة والمأثورة، دون اعتقاد أن هناك صيغة بعينها واجبة أو ثابتة لهذه المناسبة.

ومن صيغ الدعاء الجامعة:

اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

ويستحب كذلك الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالخير للنفس والأهل والأبناء وسائر المسلمين.

دعاء مولد النبي لقضاء الحوائج

ومن الأدعية التي يمكن للمسلم الدعاء بها لقضاء الحوائج وتفريج الكروب:

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي وارحمني، إنك على كل شيء قدير.

ومن الأدعية الجامعة أيضًا:

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اكشف عني الضر، وفرج عني الكرب، واقض حاجتي، واصرف عني السوء، واكتب لي الخير حيث كان، ثم رضني به.

كما يمكن للمسلم أن يدعو بما يحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة، مع حسن الظن بالله والإلحاح في الدعاء.

دعاء مولد النبي للرزق

ويبحث كثيرون عن دعاء مولد النبي للرزق، ومن الأدعية المناسبة في هذا السياق:

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، من غير كد ولا مشقة، وبارك لي فيما رزقتني، واقض عني الدين، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك.

ومن الدعاء أيضًا:

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه، وارزقني رزقًا طيبًا مباركًا فيه.

كما ورد في الدعاء المشهور:

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

أدعية مأثورة يمكن ترديدها

ومن الأدعية الجامعة التي يمكن للمسلم ترديدها في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرها من الأوقات:

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

ومنها أيضًا:

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وكذلك:

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

الصلاة على النبي في ذكرى المولد

وتعد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أبرز مظاهر إحياء ذكرى المولد النبوي عند المسلمين، ويمكن الإكثار منها في هذا اليوم، إلى جانب الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والصدقة وسائر أعمال البر.

ومن أفضل الصيغ المعروفة للصلاة على النبي:

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كما يمكن للمسلم أن يبدأ دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله تعالى ما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويختم دعاءه بالصلاة والسلام عليه.

وفي جميع الأحوال، ينبغي التفريق بين الأدعية المشروعة العامة وبين الادعاء بأن صيغة معينة مخصصة لليوم وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالدعاء باب واسع، ويجوز للمسلم أن يسأل الله تعالى ما شاء من الخير، وأن يلجأ إليه في الرزق والمغفرة وقضاء الحوائج وتفريج الكروب، مع الإكثار من الذكر والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.