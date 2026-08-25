علاج الجيوب الأنفية عند الاستيقاظ.. 7 طرق لتخفيف الصداع واحتقان الأنف صباحًا

يعاني بعض الأشخاص من الصداع واحتقان الأنف وألم الوجه فور الاستيقاظ من النوم، وقد ترتبط هذه الأعراض في بعض الحالات بالتهاب أو احتقان الجيوب الأنفية، خاصة إذا تكررت بصورة يومية أو زادت حدتها خلال ساعات الصباح.

وقد يحدث احتقان الأنف صباحًا نتيجة تراكم الإفرازات والمخاط أثناء النوم، أو بسبب تورم الأغشية المبطنة للممرات الأنفية، ما يؤدي إلى الشعور بالضغط في مناطق الجبهة وحول العينين والخدين.

وفيما يلي أبرز الطرق التي قد تساعد على تخفيف أعراض الجيوب الأنفية عند الاستيقاظ، مع ضرورة الانتباه إلى أن استمرار الأعراض أو شدتها يستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.

لماذا تسبب الجيوب الأنفية الصداع عند الاستيقاظ؟

عند الإصابة بالتهاب أو احتقان الجيوب الأنفية، يمكن أن تتورم الأغشية المبطنة للأنف والجيوب، ما يعيق تصريف الإفرازات والمخاط، ويزيد الشعور بالضغط في منطقة الوجه.

وقد تكون الأعراض أكثر وضوحًا في الصباح نتيجة البقاء في وضع أفقي لفترة طويلة أثناء النوم، إلى جانب التنفس من الفم بسبب انسداد الأنف، أو التعرض للهواء الجاف أو أجهزة التكييف خلال ساعات الليل.

ولا يعني ظهور الصداع الصباحي بالضرورة أن السبب هو الجيوب الأنفية، إذ توجد أسباب أخرى محتملة للصداع عند الاستيقاظ، من بينها قلة النوم والجفاف واضطرابات النوم والصداع النصفي وشد عضلات الرقبة.

1- غسل الأنف بالمحلول الملحي

يعد غسل الأنف بمحلول ملحي من الطرق التي يمكن أن تساعد على التخلص من المخاط وتقليل احتقان الممرات الأنفية، ويمكن استخدام المحاليل الملحية الجاهزة المتوفرة في الصيدليات وفق الإرشادات الموجودة على العبوة.

وفي حال تحضير محلول لغسل الأنف في المنزل، يجب عدم استخدام مياه الصنبور مباشرة، وإنما استخدام مياه معقمة أو مقطرة أو مياه سبق غليها ثم تركها حتى تبرد، لتقليل مخاطر انتقال العدوى.

2- شرب الماء بعد الاستيقاظ

يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في تقليل جفاف الأغشية المخاطية، كما قد يجعل الإفرازات الأنفية أقل لزوجة وأسهل في الخروج.

لذلك يمكن البدء بشرب كوب من الماء بعد الاستيقاظ، مع الحرص على الحصول على كمية كافية من السوائل على مدار اليوم، خاصة في الأجواء الحارة أو عند التعرض للهواء الجاف لفترات طويلة.

3- استنشاق البخار بحذر

قد يساعد الهواء الدافئ والرطب بعض الأشخاص على الشعور بتحسن مؤقت في احتقان الأنف، ويمكن الاستفادة من ذلك من خلال أخذ حمام دافئ أو الجلوس في حمام مليء بالبخار.

ويجب تجنب تعريض الوجه مباشرة لماء شديد السخونة أو استنشاق بخار شديد الحرارة، لتفادي الإصابة بالحروق.

4- استخدام الكمادات الدافئة

يمكن وضع كمادة دافئة على الوجه لفترة قصيرة، خاصة في مناطق الجبهة والأنف والخدين، وقد تساعد الحرارة على تخفيف الشعور بالضغط والألم لدى بعض الأشخاص.

ويفضل أن تكون الكمادة دافئة وليست شديدة السخونة، مع تجنب وضعها على الجلد لفترات طويلة.

5- تحسين وضعية النوم

قد يساعد رفع الرأس قليلًا أثناء النوم بعض الأشخاص الذين يعانون من احتقان الأنف خلال الليل، كما ينصح بالاهتمام ببيئة غرفة النوم.

ويفضل الابتعاد عن التدخين والغبار والروائح القوية التي قد تزيد من تهيج الممرات الأنفية، مع الاهتمام بتهوية الغرفة وتنظيفها بصورة منتظمة.

6- تجنب مسببات الحساسية

إذا كان احتقان الأنف والصداع يتكرران في الصباح بصورة مستمرة، فقد تكون الحساسية الأنفية أحد الأسباب المحتملة، خاصة إذا كانت الأعراض مصحوبة بالعطس أو حكة الأنف أو سيلان الأنف.

ويمكن تقليل التعرض لمسببات الحساسية من خلال تنظيف أغطية السرير والوسائد بصورة منتظمة، وتقليل تراكم الغبار، والابتعاد عن العطور القوية والدخان، بحسب العامل الذي يؤدي إلى ظهور الأعراض.

7- العلاج الدوائي بعد استشارة الطبيب

في بعض الحالات قد يحتاج المريض إلى علاج دوائي، ويحدد الطبيب النوع المناسب وفق سبب احتقان الأنف، سواء كان التهابًا بالجيوب الأنفية أو حساسية أو مشكلة أخرى.

وقد يصف الطبيب بخاخات للأنف أو أدوية مناسبة للحالة، لكن لا ينصح باستخدام بخاخات إزالة الاحتقان لفترات طويلة دون استشارة الطبيب، لأن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى زيادة انسداد الأنف وعودة الأعراض.

متى لا يكون الصداع بسبب الجيوب الأنفية؟

من المهم معرفة أن ليس كل صداع صباحي ناتجًا عن الجيوب الأنفية، فقد يكون مرتبطًا بقلة النوم أو اضطرابات النوم أو الجفاف أو الصداع النصفي أو التوتر وشد عضلات الرقبة.

كما أن وجود احتقان بالأنف وألم في الوجه لا يعني تلقائيًا الإصابة بعدوى بكتيرية تستدعي استخدام المضاد الحيوي، ولذلك يجب تجنب تناول المضادات الحيوية دون تشخيص طبي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح باستشارة الطبيب إذا استمر احتقان الأنف والصداع لفترة طويلة، أو تكررت الأعراض بصورة ملحوظة، أو ظهرت علامات أخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو تورم المنطقة المحيطة بالعين، أو تغيرات في الرؤية، أو ألم شديد، أو حدوث تدهور واضح في الحالة.

وقد يساعد التشخيص الطبي في تحديد السبب الحقيقي للأعراض، سواء كان التهاب الجيوب الأنفية أو الحساسية أو مشكلة أخرى، وبالتالي اختيار العلاج الأنسب بدلًا من الاعتماد على طرق منزلية فقط.

وفي النهاية، يمكن أن تساعد بعض الإجراءات البسيطة مثل شرب الماء، وغسل الأنف بالمحلول الملحي المناسب، وتحسين وضعية النوم، وتقليل مسببات الحساسية في تخفيف احتقان الأنف لدى بعض الأشخاص، لكن استمرار الأعراض أو ظهور علامات مقلقة يستدعي الحصول على تقييم طبي متخصص.