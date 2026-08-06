موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.. الزمالك وبيراميدز يترقبان منافسيهما والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في القارة السمراء، اليوم الخميس 6 أغسطس 2026، إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 للدور التمهيدي، وسط ترقب كبير لمعرفة مواجهات الأندية المشاركة في مستهل مشوار البطولة القارية، وفي مقدمتها ممثلا الكرة المصرية الزمالك وبيراميدز.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

تنطلق مراسم قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم الخميس 6 أغسطس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بمشاركة ممثلي الأندية المتأهلة من مختلف الاتحادات الأفريقية.

وتعد القرعة البداية الرسمية للموسم الجديد من البطولة، حيث تحدد مواجهات الأدوار التمهيدية التي تمهد الطريق إلى مرحلة المجموعات، وصولًا إلى النهائي المرتقب في مايو 2027.

الزمالك وبيراميدز يمثلان الكرة المصرية

يدخل الزمالك منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا بصفته بطل الدوري المصري، بينما يشارك بيراميدز بعد احتلاله وصافة البطولة المحلية.

ويأمل الفريقان في تقديم مشوار قوي خلال البطولة، خاصة في ظل المنافسة المنتظرة من كبار أندية القارة، والسعي لحصد اللقب القاري الذي يمنح صاحبه مكانة كبيرة على الساحة الأفريقية، إلى جانب التأهل للمنافسات الدولية.

جدول منافسات البطولة حتى النهائي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد المبدئية لمراحل البطولة، حيث تنطلق مباريات الدور التمهيدي خلال سبتمبر 2026.

ومن المقرر إقامة دور المجموعات خلال الفترة من نوفمبر 2026 وحتى يناير 2027، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية، على أن تُقام المباراة النهائية خلال الفترة بين 9 و31 مايو 2027.

ويمنح هذا الجدول الأندية المشاركة فترة كافية للاستعداد لكل مرحلة، مع استمرار المنافسة على مدار الموسم الكروي.

جائزة مالية ضخمة لبطل دوري أبطال أفريقيا

يحصل الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2026-2027 على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار أمريكي، في إطار الجوائز التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لدعم الأندية وتعزيز قيمة البطولة.

كما خصص "كاف" منحة تضامنية بقيمة 100 ألف دولار لكل نادٍ يودع المنافسات من الدور التمهيدي، بهدف مساعدة الأندية على تغطية جزء من تكاليف المشاركة وتشجيعها على الاستمرار في تطوير منظومتها الرياضية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

يمكن متابعة مراسم القرعة عبر عدد من المنصات والقنوات الرياضية، أبرزها:

قناة beIN SPORTS News .

. قناة أون سبورت .

. البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على منصة يوتيوب.

وتوفر هذه القنوات تغطية مباشرة لمراسم القرعة، مع تحليل شامل للمواجهات المنتظرة وحظوظ الفرق المشاركة في النسخة الجديدة.

ترقب جماهيري لانطلاق المشوار الأفريقي

تحظى قرعة دوري أبطال أفريقيا باهتمام واسع من جماهير الأندية المشاركة، خاصة مع اقتراب انطلاق موسم جديد يحمل الكثير من الطموحات والتحديات. وينتظر عشاق الكرة المصرية التعرف على منافسي الزمالك وبيراميدز في الدور التمهيدي، وسط آمال بمواصلة الحضور القوي للأندية المصرية في البطولة القارية، والمنافسة بقوة على اللقب حتى المباراة النهائية المقررة في مايو 2027.