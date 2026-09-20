التقديم حتى نهاية أكتوبر.. الأوراق المطلوبة للتقديم على 15 ألف شقة إيجار مدعوم

أطلقت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرحًا جديدًا يتضمن 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، وذلك في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

ويستهدف الطرح الجديد عددًا من الفئات، وفي مقدمتها الشباب حديثو الزواج، إلى جانب المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض أحكام الإيجار القديم، والراغبين في الحصول على سكن بديل، وفقًا للضوابط والشروط المحددة في كراسة الشروط.

وتستعرض «الشروق» في التقرير التالي الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإيجار المدعوم، وشروط الحجز، ومواقع الوحدات، وقيمة الإيجار والمبالغ المطلوب سدادها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإيجار المدعوم

حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات التي يجب على المتقدم تجهيزها ورفعها ضمن ملف واحد بصيغة PDF، على ألا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابايت، وذلك عبر منصة مصر الرقمية.

وتشمل المستندات الأساسية المطلوبة ما يلي:

استمارة الحجز والإقرار: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، بخط يد واضح.

ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، بخط يد واضح. إيصال سداد مبلغ التأمين: إرفاق إيصال سداد مبلغ التأمين المقرر للوحدة.

إرفاق إيصال سداد مبلغ التأمين المقرر للوحدة. بطاقة الرقم القومي: تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للمتقدم، وكذلك الزوج أو الزوجة في حالة الزواج.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للمتقدم، وكذلك الزوج أو الزوجة في حالة الزواج. إثبات الحالة الاجتماعية: تقديم قسيمة زواج رسمية وموثقة، موضحًا بها تاريخ الزواج، بالنسبة للمتزوجين.

تقديم قسيمة زواج رسمية وموثقة، موضحًا بها تاريخ الزواج، بالنسبة للمتزوجين. إثبات محل السكن الحالي: تقديم إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه.

تقديم إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه. إثبات مصادر الدخل الإضافية: في حالة وجود دخل إضافي، يجب تقديم المستندات المعتمدة والمؤرخة والمختومة التي تثبت هذا الدخل، سواء كان ناتجًا عن عمل إضافي أو أملاك زراعية أو عقارية أو أراضٍ أو معاش استثنائي أو أوعية ادخارية أو أسهم أو حسابات توفير.

مستندات إثبات الدخل للموظفين

تختلف المستندات المطلوبة لإثبات الدخل بحسب طبيعة عمل المتقدم، حيث حددت كراسة الشروط مستندات خاصة بكل فئة.

العاملون في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال

يجب تقديم شهادة معتمدة ومختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية الخاصة بالمتقدم، بالإضافة إلى صافي الدخل السنوي أو الشهري، شاملًا المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز، إن وجدت.

كما يشترط ألا تقل مدة الخدمة في جهة العمل عن 6 أشهر، باعتبارها أقل فترة تأمينية مطلوبة.

العاملون في القطاع الخاص

يتعين على العاملين بالقطاع الخاص تقديم شهادة معتمدة ومختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل، موضحًا بها جميع بيانات صافي الدخل، إلى جانب عنوان جهة العمل بصورة تفصيلية.

ويشترط كذلك ألا تقل مدة الخدمة لدى جهة العمل عن 6 أشهر.

المستندات المطلوبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مستندات إضافية لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، وتشمل:

مستندًا يفيد التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية.

شهادة صادرة عن محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي، مع بيان المهنة.

صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

ألا تقل مدة مزاولة النشاط أو العمل عن 12 شهرًا.

مستندات الأرامل والمطلقات

بالنسبة للأرامل والمطلقات، يشترط تقديم صورة من مستند النفقة التي تحصل عليها المطلقة، مع توافر شرط العمل في جهة حكومية أو القطاع الخاص وفقًا للضوابط المحددة.

أماكن شقق الإيجار المدعوم ومساحات الوحدات

يتضمن طرح «سكن لكل المصريين 9» ثلاث فئات من الوحدات السكنية، تختلف من حيث عدد الوحدات ومواقعها والمساحات.

الفئة الأولى.. 3256 وحدة في المدن الجديدة

تشمل الفئة الأولى 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بمساحات تصل إلى 75 مترًا مربعًا، مكونة من غرفتين وصالة، أو 90 مترًا مربعًا، مكونة من 3 غرف وصالة.

وتتوزع الوحدات في كل من: أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبدر، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.

الفئة الثانية.. 8464 وحدة بالمحافظات

تضم الفئة الثانية 8464 وحدة سكنية بالمحافظات، بمساحات تصل إلى 75 مترًا مربعًا، أو 90 مترًا مربعًا.

وتوجد الوحدات في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

الفئة الثالثة.. 3280 وحدة ضمن «حياة كريمة»

أما الفئة الثالثة فتضم 3280 وحدة سكنية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتتراوح مساحات الوحدات بين 96 و100 متر مربع.

وتتوزع الوحدات في محافظات الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية.

شروط التقديم على شقق الإيجار المدعوم

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، من أبرزها ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.

كما حددت شروط الدخل الشهري، بحيث لا يقل دخل الفرد عن 5 آلاف جنيه في المحافظات، و8 آلاف جنيه للفرد في المدن الجديدة، وألا يزيد إجمالي دخل الأسرة على 16 ألف جنيه شهريًا.

ويشترط كذلك أن يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة من المقيمين أو العاملين في المحافظة التي تقع بها الوحدة السكنية، وفقًا لما يثبت ببطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، مع استثناء وحدات المحافظات من هذا الشرط.

رسوم الحجز والتأمين والمصروفات الشهرية

يتعين على المتقدم سداد 365 جنيهًا مصروفات تسجيل غير قابلة للرد أو الاسترداد، وذلك من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

كما يتعين سداد 10 آلاف جنيه مبلغ تأمين للوحدة السكنية من خلال مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات التي تتضمن الوحدات المطروحة.

ويتم رد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للشروط والضوابط المحددة.

وبعد تخصيص الوحدة، يسدد المستفيد 250 جنيهًا شهريًا مقابل مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل، وذلك بخلاف القيمة الإيجارية الإجمالية.

قيمة إيجار الوحدات السكنية

تختلف قيمة الإيجار الشهري بحسب موقع الوحدة ونوعها، حيث تتراوح القيمة الإيجارية في وحدات المدن الجديدة بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه شهريًا، مع إمكانية زيادتها بنسبة 7% سنويًا.

وبالنسبة لوحدات مبادرة «حياة كريمة»، تتراوح القيمة الإيجارية بين 1500 و2100 جنيه شهريًا، مع زيادة سنوية بنسبة 7%.

أما وحدات المحافظات فتتراوح قيمتها الإيجارية بين 1500 و3675 جنيهًا شهريًا، وتخضع كذلك لزيادة سنوية بنسبة 7%.

مدة عقد الإيجار

وفقًا لشروط الطرح، تبلغ مدة العقد الإيجاري الأولى 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة إضافية واحدة، بحيث تصل إجمالي مدة الإيجار إلى 6 سنوات كحد أقصى.

وعند انتهاء مدة السنوات الست، يتجه المستأجر إلى التملك أو الاستمرار في الوحدة بالقيمة السوقية، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ويتيح الطرح الجديد من «سكن لكل المصريين 9» وحدات بنظام الإيجار المدعوم في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، مع تخصيص الوحدات وفقًا للشروط والأولويات والضوابط الواردة في كراسة الشروط.