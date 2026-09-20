جامعة بنى سويف تحصد ذهبيتين فى بطولة أفريقيا للجامعات وتأهل لكأس العالم

أعلن الدكتور طارق علي ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقيق الجامعة إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها القارية، وذلك خلال منافسات بطولة أفريقيا للجامعات التي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر 2026، وذلك بإشراف الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسيد محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

وأوضح رئيس الجامعة ، ان الطالب كريم محمود تمكن من حصد ميداليتين ذهبيتين في منافسات ألعاب القوى ببطولة أفريقيا للجامعات، حيث توج بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو، كما أحرز الميدالية الذهبية الثانية في سباق 200 متر عدو، مؤكداً تفوقه وتميزه بين نخبة الرياضيين المشاركين من مختلف الجامعات الأفريقية.

واضاف الدكتور حماده محمد انه لم يتوقف الإنجاز عند حصد الميداليات الذهبية، بل نجح اللاعب كريم محمود في تسجيل رقم أفريقي جديد في مسابقة 100 متر عدو، ليحقق إنجازاً تاريخياً يضاف إلى رصيد الجامعة الرياضي، وذلك ضمن الطالب التأهل إلى بطولة كأس العالم للجامعات المقبلة.

من جانبه ، تقدم الكابتن محمد فاروق بالتهنئة لإدارة النشاط الرياضي على هذا الإنجاز المشرف، مؤكدا استمرار دعم المواهب الرياضية المتميزة وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة في المحافل المحلية والقارية والدولية.

وفى سياق أخر، أكد رئيس الجامعة جاهزية الجامعة بكامل طاقتها لاستقبال ما يقرب من 100 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات والمعاهد على مستوى المجمعات التعليمية الثلاثة بغرب وشرق النيل، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة تضمن بداية قوية للعام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاستعدادات تمت وفق خطة شاملة ومتكاملة شملت مختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية والأمنية، تنفيذًا لتوجيهات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهيئة المناخ المناسب للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، بما يسهم في تحقيق انتظام العملية التعليمية وتقديم خدمات تعليمية متميزة.

وأشار إلى أن الجامعة انتهت من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع المنشآت والمباني الجامعية، بما في ذلك القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكاتب الإدارية والمرافق الخدمية، فضلاً عن مراجعة شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الإضاءة، والتأكد من جاهزية كافة المرافق لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.