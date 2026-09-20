مصطفى كامل ورامي جمال وبهاء سلطان يجتمعون في ليلة غنائية بجدة

عاشت مدينة جدة ليلة غنائية مصرية استثنائية، جمعت النجوم مصطفى كامل ورامي جمال وبهاء سلطان على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل متواصل مع مجموعة من الأغنيات التي ارتبطت بذاكرة الجمهور على مدار سنوات.

وافتتح الفنان مصطفى كامل فقرات الحفل، مقدمًا مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي جمعت بين الإحساس والذكريات، من بينها «أنا والنعمة دي»، و«قول يا رب»، و«رحلة عمري»، وغيرها من الأغنيات، ليردد الجمهور كلماتها معه، في بداية طربية مميزة مهّدت لأجواء الليلة.

بعد ذلك، صعد الفنان رامي جمال إلى المسرح، وقدم باقة متنوعة من أعماله الغنائية، شملت «ليلة ورا ليلة»، و«لحظة بعادك»، و«جيت متأخر»، إلى جانب عدد من أغنياته، وسط تفاعل جماهيري لافت.

وشهدت فقرة رامي جمال مفاجأة خاصة، بعدما أعلن عن تقديم أغنيته الجديدة «أمانة ما تمشيش» للمرة الأولى، في خطوة جرى الاتفاق عليها مع محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة «بنش مارك»، لتنطلق الأغنية للمرة الأولى من مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة، في لحظة احتفى بها الجمهور وتفاعل معها بحماس كبير.

واختتم الفنان بهاء سلطان فقرات الحفل وسط استقبال جماهيري حافل، متنقلًا بين مجموعة من أغنياته الشهيرة، من بينها «تعالى أدلعك»، و«أنا مصمم»، و«أنا من غيرك»، حيث تحولت فقرته إلى حالة من الغناء الجماعي، وردد الحضور كلمات الأغنيات معه، وسط أجواء عكست الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها وأعماله الحاضرة في ذاكرة الجمهور.

وأقيمت الليلة برعاية الهيئة العامة للترفيه، وضمن فعاليات موسم جدة، ومن صناعة الشركة السعودية الرائدة «بنش مارك»، التي تواصل تقديم الحفلات والتجارب الفنية الكبرى، واستقطاب أبرز نجوم الغناء العربي، ضمن جهودها لإثراء المشهد الترفيهي في المملكة وصناعة فعاليات بمعايير احترافية تعزز مكانة جدة وجهةً رئيسية للحفلات والمناسبات الفنية الكبرى.