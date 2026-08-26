تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. 145 مليون جنيه حتى 2030

حسم النادي الأهلي ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تم الاتفاق على التفاصيل المالية والتعاقدية الجديدة، ليواصل اللاعب مشواره مع القلعة الحمراء حتى عام 2030.

ويأتي تجديد عقد إمام عاشور في إطار حرص الأهلي على الحفاظ على عناصره الأساسية، خاصة مع أهمية اللاعب داخل صفوف الفريق خلال المواسم الماضية، ودوره في المنافسات المحلية والقارية.

إمام عاشور مستمر مع الأهلي حتى 2030

وأعلن الأهلي استمرار إمام عاشور ضمن صفوف الفريق بموجب العقد الجديد، الذي يمتد حتى نهاية موسم 2029-2030، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المقابل المالي وباقي البنود التعاقدية.

ويتضمن العقد حصول اللاعب على راتب سنوي ثابت تبلغ قيمته 25 مليون جنيه، بداية من موسم 2026-2027 وحتى موسم 2029-2030.

وباحتساب الراتب الأساسي على مدار المواسم الأربعة، تصل القيمة الإجمالية التي يحصل عليها إمام عاشور من راتبه السنوي إلى 100 مليون جنيه.

40 مليون جنيه حوافز ومكافآت

ولا تقتصر القيمة المالية للعقد على الراتب الأساسي، إذ يتضمن الاتفاق الجديد حوافز ومكافآت مرتبطة بأداء اللاعب ونتائج الفريق خلال فترة التعاقد.

ويحق لإمام عاشور الحصول على 10 ملايين جنيه كحوافز ومكافآت عن كل موسم، وذلك وفقًا للشروط والمعايير المحددة في العقد.

وفي حال تحقيق اللاعب والفريق جميع شروط الحوافز المنصوص عليها، تصل القيمة الإجمالية للمكافآت خلال المواسم الأربعة إلى 40 مليون جنيه.

وبذلك يمثل بند الحوافز جزءًا مهمًا من القيمة الإجمالية للعقد، حيث يرتبط حصول اللاعب على هذه المبالغ بتحقيق الشروط المحددة، وليس باعتبارها راتبًا ثابتًا.

5 ملايين جنيه منحة توقيع

كما يتضمن العقد حصول إمام عاشور على منحة توقيع وتعاقد تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه، تضاف إلى الراتب الأساسي والحوافز والمكافآت.

وباحتساب جميع البنود المالية، يصل إجمالي المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه اللاعب خلال مدة العقد إلى 145 مليون جنيه.

وتتوزع هذه القيمة بين 100 مليون جنيه تمثل الراتب الأساسي على مدار أربعة مواسم، و40 مليون جنيه كحد أقصى للحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه منحة توقيع.

عوائد إضافية من الإعلانات

ويتضمن الاتفاق أيضًا بندًا يتعلق بالعوائد المالية الناتجة عن العقود الإعلانية الخاصة بإمام عاشور.

وبحسب تفاصيل العقد، يمكن للاعب تحقيق عوائد إضافية من الإعلانات، إلا أن النادي الأهلي ليس ملزمًا بتوفير عقود إعلانية له أو استقدام شركات أو جهات إعلانية للتعاقد معه.

وبالتالي، تظل أي عوائد ناتجة عن هذه العقود منفصلة عن القيمة الأساسية للعقد، التي تصل إلى 145 مليون جنيه في حال تحقيق جميع الحوافز والمكافآت.

الأهلي يغلق ملف التجديد

وبتجديد عقد إمام عاشور، أغلق النادي الأهلي واحدًا من الملفات المهمة المتعلقة بعقود لاعبيه، بعدما ضمن استمرار لاعب الوسط ضمن صفوف الفريق حتى عام 2030.

ويمنح العقد الجديد الطرفين وضوحًا بشأن مستقبل اللاعب خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار ارتباط إمام عاشور بالمنافسات المحلية والقارية مع الأهلي.

كما يعكس الاتفاق رغبة النادي في الحفاظ على عناصره الأساسية، بالتزامن مع الاستعداد للمواسم المقبلة والمنافسة على مختلف البطولات التي يشارك فيها الفريق.

ويظل وصول القيمة الإجمالية للعقد إلى 145 مليون جنيه مرتبطًا بتحقيق جميع الشروط الخاصة بالحوافز والمكافآت، بينما تبلغ قيمة الراتب الأساسي الثابت 100 مليون جنيه على مدار أربعة مواسم، إلى جانب 5 ملايين جنيه منحة توقيع.