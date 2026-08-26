بدء صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي لـ العمالة غير المنتظمة.. إليك التفاصيل

منحة العمالة غير المنتظمة.. تستعد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل لصرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026، بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، بإجمالي 373 مليونًا و990 ألفًا و500 جنيه، ضمن منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية المخصصة لهذه الفئة.

ويرصد الموجز في هذا التقرير تفاصيل صرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026 لـ العمالة غير المنتظمة.

صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة

أكد حسن رداد، وزير العمل، صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ومواصلة تقديم أوجه الدعم والحماية لها. وتستفيد من المنحة 249 ألفًا و327 عاملًا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

وزير العمل

موعد صرف منحة المولد النبوي 2026

يبدأ صرف منحة المولد النبوي الشريف مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

يتم صرف المنحة خلال مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

قال وزير العمل إن صرف منحة المولد النبوي الشريف يأتي ضمن منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة للعمالة غير المنتظمة، في إطار الحرص على دعم هذه الفئة والتخفيف من أعبائها، تقديرًا لدورها وإسهامها في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

أكد وزير العمل استمرار جهود الوزارة في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتوسيع وتحديث قاعدة بياناتها، بما يضمن وصول أوجه الرعاية إلى المستحقين، ويعزز قدرتها على تقديم المزيد من الخدمات وأوجه الدعم لهذه الفئة.

6 منح دورية للعمالة غير المنتظمة سنويًا

تشمل منظومة الرعاية صرف 6 منح دورية سنويًا في المناسبات والأعياد، إلى جانب أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والإعانات والتعويضات المقررة في حالات الحوادث، وذلك من خلال الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.