وزارة العمل تعلن وظائف برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه في محطة الضبعة النووية

وظائف الضبعة النووية.. أعلنت وزارة العمل فتح باب التقديم على 4210 فرصة عمل جديدة بإحدى الشركات العاملة في مشروع محطة الضبعة النووية، بالتعاون مع شركتي نيكيمت–أتوم ستروي وكونسيرن تيتان-2، برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه، ويستمر التقديم لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير التفاصيل كاملة حول وظائف وزارة العمل في محطة الضبعة النووية.

تفاصيل وظائف وزارة العمل الجديدة

أوضح وزير العمل حسن رداد أن الفرص الجديدة تم توفيرها بالتعاون مع شركتي نيكيمت–أتوم ستروي وكونسيرن تيتان-2، لصالح إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة النووية، في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم المشروعات القومية بالعمالة المصرية المؤهلة.

وأضاف أن إجمالي الفرص المعلنة يبلغ 4210 فرص عمل، منها 4060 فرصة بالتعاون مع شركة نيكيمت–أتوم ستروي، و150 فرصة بالتعاون مع شركة كونسيرن تيتان-2.

وأشار إلى أن التقديم يتم من خلال الرابط التالي، بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء:

https://egyres.manpower.gov.eg

مع تجهيز البطاقة الشخصية وشهادة قياس مستوى المهارة.

التخصصات المطلوبة ورواتبها

أوضحت وزارة العمل أن الفرص التي وفرتها شركة نيكيمت–أتوم ستروي تشمل 10 مهندسين مدنيين براتب 25 ألف جنيه، و25 مهندسًا مدنيًا يجيدون اللغة الروسية براتب 35 ألف جنيه، و10 مترجمين يجيدون اللغة الروسية براتب 25 ألف جنيه، و25 مساحًا براتب 20 ألف جنيه.

كما تشمل 1000 عامل مساعد للعمل بالهيلتي والصاروخ براتب 10400 جنيه، و500 عامل نقاش، و500 حداد مسلح، و500 نجار مسلح، و500 فورمجي خرسانة، وذلك براتب 14250 جنيهًا لكل وظيفة.

وتتضمن وظائف الضبعة النووية أيضًا 250 فني تركيبات "براد" براتب 25 ألف جنيه، و250 فني أرجون براتب 35 ألف جنيه، و250 لحام كهرباء براتب 25 ألف جنيه.

وظائف ومزايا شركة كونسيرن تيتان-2

وأضاف حسن رداد أن شركة كونسيرن تيتان-2 أعلنت عن توفير 200 فرصة عمل، تشمل 150 حدادًا مسلحًا و50 عامل طلاء مبانٍ (محارة)، براتب 14 ألف جنيه لكل وظيفة.

وتشمل المزايا المقدمة للعاملين ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا، ومواصلات من السكن إلى موقع العمل والعكس.

دعوة للإسراع في التقديم

وأكد وزير العمل أن هذه الفرص تعكس التعاون مع الشركات العاملة في المشروعات القومية لتلبية احتياجات سوق العمل، داعيًا الراغبين في الالتحاق بـ وظائف الضبعة النووية إلى سرعة التقديم واستيفاء المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم المحددة.