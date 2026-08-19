أسعار الذهب ترتفع في مصر مجددًا وهذا الجرام يقترب من 7300 جنيه

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأربعاء 19 أغسطس 2026، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 120 جنيهًا ليصل إلى 6340 جنيهًا.

وسجل عيار 24 نحو 7246 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 5434 جنيهًا، وعيار 14 نحو 4227 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50720 جنيهًا.

ويأتي هذا التحرك الصاعد بعد فترة من التراجع في أسعار المعدن النفيس، بالتزامن مع تأثيرات الأسواق العالمية وانخفاض الدولار، وسط متابعة المستثمرين لتحركات أسعار الفائدة.

وتتجه الأنظار محليًا إلى اجتماع البنك المركزي المصري غدًا الخميس، مع تزايد التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة في ظل تحركات التضخم وحرص البنك على دعم جاذبية أدوات الدين أمام المستثمرين الأجانب.

وعالميًا، يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وسط توقعات بعدم رفع الفائدة، وهو ما قد يواصل التأثير على حركة الدولار والذهب خلال الفترة المقبلة.