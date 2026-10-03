محافظ بنى سويف يناقش نتائج 114 حملة تفتيشية لمتابعة العمل بالمصالح الحكومية

ناقش اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "إدارة التفتش المالي والإداري بديوان عام المحافظة "وتضمن الإشارة لجهود الإدارة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026 (يوليو،أغسطس ،سبتمبر)في مجال بحث الشكاوى الواردة لإدارات وأجهزة المحافظة والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة،وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل بالجهات والمصالح التي تشرف عليها المحافظة.

وتضمن التقرير الذي أعده وعرضه مدير الإدارة ناصر سيف النصر الإشارة إلى أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه 114 زيارة مُفاجئة ،على الوحدات المحلية والمديريات بواقع 57 زيارة لمشروعات وإدارات تابعة لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، 25 زيارة في قطاع الصحة،و 3 زيارات لقطاع التعليم ، و6 زيارات في التموين، و5 زيارات في الزراعة ، و5 زيارات في قطاع الطب البيطري، و2 زيارة في قطاع التضامن، و10 زيارات في قطاع الشباب والرياضة ، وزيارة في قطاع العمل ،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص عشرات الشكاوى " إدارية ونيابية"، علاوة على رصد عدد من حالات الغياب وترك العمل بتلك الجهات.

كلف المحافظ مسؤولي الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.

وفى سياق أخر، تواصل بني سويف، استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم،ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية،حيث وصل "أمس" فوج سياحي متعدد الجنسيات مكون من 28 زائراً من السُيّاح الأستراليين ،على متن باخرة نيلية،وكان في استقبالهم فريق من اللجنة المكلفة بإدارة الممشى وبعض العاملين بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.

تضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي على كورنيش النيل بمدينة بني سويف،حيث استمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية ،بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظ، وذلك برفقة المرشد السياحي عمر غانم.

تجدر الإشارة إلى أن استقبال الأفواج السياحية يتم تحت إشراف إدارة السياحة واللجنة المشرفة على الكورنيش، وبمتابعة من اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، ضمن خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار بما يُعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي.