عاجل|حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم.. هل ارتفعت الأسعار رسميًا؟

تصدرت حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات بين المواطنين وأصحاب السيارات حول الأسعار الجديدة وموعد تطبيقها.

وبحسب آخر البيانات الرسمية المعلنة، لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر حتى اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، فيما تستمر محطات الوقود في تطبيق الأسعار المعلنة حاليًا دون تغيير.

حقيقة زيادة أسعار البنزين اليوم

وفيما يتعلق بما يتم تداوله بشأن ارتفاع أسعار البنزين والسولار، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صحة المنشورات التي تتضمن قائمة بأسعار جديدة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار المتداولة عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل الأسعار الرسمية المطبقة في محطات الوقود.

وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تكن قد عقدت اجتماعًا وقت صدور البيان المتعلق بهذه الشائعات، وبالتالي لم يصدر عنها أي قرار جديد بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وبناءً على ذلك، فإن الحديث عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار لا يستند إلى قرار رسمي معلن، وتظل الأسعار الحالية هي الأسعار المعمول بها في محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وفقًا لآخر الأسعار الرسمية المعلنة، جاءت أسعار المنتجات البترولية المطبقة حاليًا على النحو التالي:

سعر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

20.75 جنيه للتر. سعر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

22.25 جنيه للتر. سعر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.

24 جنيهًا للتر. سعر السولار: 20.50 جنيه للتر.

20.50 جنيه للتر. سعر الكيروسين: 20.50 جنيه للتر.

20.50 جنيه للتر. سعر غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.

13 جنيهًا للمتر المكعب. سعر أسطوانة البوتاجاز وزن 12.5 كجم: 275 جنيهًا.

وتشير البيانات الرسمية إلى استمرار العمل بهذه الأسعار، دون الإعلان عن تعديل جديد حتى الآن.

هل هناك زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار؟

حتى تاريخ اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، لا توجد زيادة رسمية جديدة معلنة في أسعار البنزين أو السولار. وبالتالي فإن أي قوائم أسعار يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها الأسعار الجديدة للوقود لا يمكن اعتمادها باعتبارها قرارًا رسميًا.

وتعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الجهة المعنية بمراجعة أسعار بعض المنتجات البترولية وفقًا للآلية المقررة، ومن ثم فإن أي تغيير في أسعار البنزين والسولار يرتبط بصدور قرار رسمي وإعلانه من الجهات المختصة.

لماذا انتشرت شائعة زيادة أسعار البنزين؟

جاء انتشار أخبار زيادة أسعار البنزين والسولار بالتزامن مع تداول منشورات تتضمن أرقامًا جديدة لأسعار الوقود، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن حقيقة الأسعار وموعد تطبيق الزيادة المزعومة.

إلا أن وزارة البترول أكدت أن الأسعار الواردة في هذه المنشورات غير حقيقية، مطالبة المواطنين بتحري الدقة وعدم الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبالتالي، فإن حقيقة زيادة أسعار البنزين اليوم تتمثل في عدم صدور قرار رسمي جديد بتحريك الأسعار، مع استمرار تطبيق الأسعار المعلنة حاليًا داخل محطات الوقود.

متى تتغير أسعار البنزين في مصر؟

ترتبط أي تغييرات مستقبلية في أسعار المنتجات البترولية بالقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، ونتائج اجتماعات لجنة التسعير التلقائي، وليس بمجرد انتشار أخبار أو منشورات غير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لذلك، يظل المرجع الأساسي لمعرفة أسعار البنزين والسولار الجديدة هو البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات الحكومية المختصة.

الخلاصة

لم ترتفع أسعار البنزين والسولار رسميًا اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، ولا تزال الأسعار الحالية كما هي دون تغيير. وتستمر محطات الوقود في تطبيق سعر بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه، وبنزين 95 عند 24 جنيهًا، بينما يبلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر.

وعليه، فإن المنشورات التي تتحدث عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار لا تعكس قرارًا رسميًا، وفقًا للبيانات المشار إليها، وأي تغيير مستقبلي في الأسعار سيتم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.