أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT.. تبدأ من 5 جنيهات واشتراكات الطلاب بالتفصيل

تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT بعد دخول المرحلة الثانية من المشروع الخدمة أمام الركاب، واتساع نطاق التشغيل ليشمل عددًا أكبر من المحطات على الطريق الدائري.

ويعتمد نظام تسعير الأتوبيس الترددي على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، وبالتالي تختلف قيمة الرحلة من شخص إلى آخر وفقًا لمسافة التنقل. ووفق الأسعار المعلنة، تبدأ التذكرة من 5 جنيهات للرحلات القصيرة، بينما تصل إلى شرائح أعلى للرحلات التي تمتد لمسافات أطول.

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT

حددت الجهات المعنية قيمة التذكرة وفق عدد المحطات التي يستقلها الراكب، وجاءت الشرائح الأساسية على النحو التالي:

الرحلة من محطة إلى 4 محطات: 5 جنيهات .

. الرحلة حتى 10 محطات: 10 جنيهات .

. الرحلة حتى 14 محطة: 15 جنيهًا.

ومع تشغيل المرحلة الثانية والتوسع في شبكة الخط، تم الإعلان عن شرائح إضافية للرحلات الأطول، لتصل قيمة التذكرة في أعلى شريحة إلى 35 جنيهًا.

وبذلك لا توجد تذكرة موحدة لجميع مستخدمي الأتوبيس الترددي، وإنما يتم تحديد قيمة الرحلة وفق عدد المحطات التي يمر بها الراكب حتى الوصول إلى وجهته.

أسعار اشتراكات الطلاب في الأتوبيس الترددي

وتتضمن منظومة BRT اشتراكات مخصصة لطلاب المدارس والجامعات، مع اختلاف السعر حسب عدد المحطات ومدة الاشتراك.

وجاءت أسعار اشتراكات الطلاب كالتالي:

عدد المحطات اشتراك 3 أشهر اشتراك 6 أشهر اشتراك 9 أشهر 4 محطات 350 جنيهًا 680 جنيهًا 1010 جنيهات 10 محطات 680 جنيهًا 1340 جنيهًا 2000 جنيه 14 محطة 1010 جنيهات 2000 جنيه 2990 جنيهًا 18 محطة 1250 جنيهًا 2450 جنيهًا 3650 جنيهًا 22 محطة 1550 جنيهًا 3050 جنيهًا 4550 جنيهًا 26 محطة 1850 جنيهًا 3650 جنيهًا 5450 جنيهًا 30 محطة 2150 جنيهًا 4250 جنيهًا 6350 جنيهًا

وأعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تثبيت أسعار اشتراكات الطلاب لعام 2026، مع إتاحة أكثر من مدة للاشتراك بما يتناسب مع عدد المحطات التي يستخدمها الطالب خلال رحلاته اليومية.

طريقة سداد اشتراك الأتوبيس الترددي للطلاب

وتتيح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي أكثر من وسيلة لسداد قيمة الاشتراك، من بينها السداد النقدي في شبابيك الحجز بالمحطات، بالإضافة إلى إمكانية الدفع إلكترونيًا من خلال تطبيق InstaPay، وفقًا للبيانات المعلنة عن اشتراكات الطلاب.

كما يتم استخراج استمارة الاشتراك واستكمال بيانات الطالب واعتمادها من الجهة التعليمية التابع لها، قبل تسليمها في الأماكن المحددة من جانب الشركة.

أماكن استخراج اشتراك BRT للطلاب

وتبدأ إجراءات الاشتراك من خلال تحميل وطباعة الاستمارة واستكمال البيانات المطلوبة، ثم اعتمادها من المدرسة أو الجامعة.

وبحسب التعليمات المعلنة، يتم تسليم الاستمارة في محطة إسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة، على أن يتم استلام كارت الاشتراك من المحطة التي تم تقديم الاستمارة بها.

المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT

جاء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي ضمن خطة التوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة، حيث امتد التشغيل إلى محطة صن كابيتال، ليصل إجمالي طول الخط إلى نحو 75 كيلومترًا، مع شبكة تضم 30 محطة رئيسية تخدم مناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى.

ويتيح المشروع وسيلة نقل جماعي تعتمد على مسار مخصص، مع ربطها بوسائل النقل الأخرى، بما يساعد الركاب على استكمال رحلاتهم من وإلى المناطق المختلفة.

الأتوبيس الترددي.. خيارات متعددة للركاب والطلاب

ومع زيادة عدد المحطات ودخول مراحل جديدة للخدمة، أصبحت معرفة أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي من أهم المعلومات التي يبحث عنها مستخدمو المشروع، خاصة مع اختلاف قيمة الرحلة بحسب عدد المحطات.

كما تمثل اشتراكات الطلاب أحد أبرز الخدمات المرتبطة بالمشروع، إذ تبدأ من 350 جنيهًا لمدة 3 أشهر لمسافة 4 محطات، وتصل إلى 6350 جنيهًا لمدة 9 أشهر لمسافة 30 محطة، مع وجود شرائح متعددة بينهما وفق عدد المحطات ومدة الاشتراك.