ضبط 300 كجم لحوم فاسدة وختم مزور لأختام المجازر الحكومية ببني سويف

نفذت لجنة المرور على المجازر والشوادر وثلاجات حفظ اللحوم، أمس، حملة رقابية استهدفت عددًا من المنشآت والمطاعم والمحلات وأماكن تداول الأغذية واللحوم، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وتحت إشراف اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفي إطار تكثيف الرقابة على أماكن تداول وبيع اللحوم حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وخلال المرور تم ضبط حظيرة تربية مواشى يتم فيها أعمال ذبح الحيوانات، وبالتفتيش والمعاينة تم ضبط نحو 300 كجم من اللحوم البلدية، إلى جانب ضبط ختم مقلد لأختام المجازر الحكومية، يُستخدم في إيهام المواطنين بأن اللحوم مختومة بالأختام الرسمية للمجازر، فضلًا عن ضبط مادة مقلدة تُستخدم في تقليد أختام اللحوم.

وبالكشف الظاهري على اللحوم بمعرفة الطبيب البيطري، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.

وشارك في الحملة مسؤولو الجهات والأجهزة المعنية، من بينها البيئة، والتموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، وأعضاء لجنة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والوحدة المحلية.

وفى تقرير إدارة الرقابة التموينية أنه تم تنفيذ 11 حملة رقابية، جرى خلالها المرور على 250 منشأة، وأسفرت الحملات عن تحرير 68 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 33 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و28 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، ومخالفة واحدة للبيع بأزيد من السعر، ومخالفتين لمزاولة نشاط دون ترخيص.

كما أسفرت الحملات عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية تضمنت 500 كجم من اللحوم و58 عبوة مبيدات، بالإضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر، شملت 10 كراتين زيت طعام، و240 كيس مكرونة، و20 عبوة زيت سيارات، و15 كجم شحوم سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمخالفات.

التحفظ على 500 كجم من لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك في حملة نفذتها لجنة المرور على المجازر والشوادر ببني سويف.

كما نظمت لجنة المرور على المجازر والشوادر وثلاجات حفظ اللحوم،حملة رقابية على استهدفت عددا من المنشآت والمطاعم والمحلات وأماكن تداول الأغذية واللحوم، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،وتحت إشراف السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين.

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر لمنشآت غذائية ومحلات أمن غذائي وثلاجات حفظ اللحوم بمدينة بني سويف، وتم التحفظ على 500كجم من اللحوم المجمدة، كبدة، سجق، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بأحد المطاعم، وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال بعض المطاعم لعدم استيفاء للاشتراطات البيئية والصحية .

شارك في الحملة مسؤولو الجهات والأجهزة المعنية من:البيئة،التموين، هيئة سلامة الغذاء، الطب البيطري وأعضاء لجنة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة والوحدة المحلية