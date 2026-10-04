أسعار الطماطم في أكتوبر.. شعبة الخضراوات تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار

تصدر سعر الطماطم اهتمام المواطنين خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة في محصول الطماطم واحتمالات ارتفاع أسعارها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وحسم حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، الجدل بشأن حقيقة وجود أزمة في الطماطم، مؤكدًا عدم وجود مشكلة أو نقص في المحصول، وأن تحركات الأسعار الحالية ترتبط بشكل أساسي بالانتقال من الموسم الصيفي إلى الموسم الشتوي.

حاتم النجيب: لا توجد أزمة في الطماطم

وقال حاتم النجيب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، إن الحديث عن وجود أزمة في محصول الطماطم خلال الفترة الحالية غير صحيح، موضحًا أن الأسواق تشهد توافرًا في المعروض من الخضراوات والفاكهة.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى أن الآفات الزراعية التي تصيب بعض المحاصيل، ومن بينها ما يُعرف بـ«سوسة الطماطم»، لا تؤثر على إجمالي الإنتاج بالصورة التي تؤدي إلى نقص كبير في الكميات المطروحة بالأسواق.

وأكد أن أي تحركات في أسعار الطماطم خلال هذه الفترة لا تعني وجود أزمة في المحصول، وإنما ترتبط بطبيعة الموسم الزراعي الحالي.

سبب ارتفاع أسعار الطماطم خلال أكتوبر

وأوضح النجيب أن الفترة الحالية تشهد انتهاء الموسم الصيفي وبدء الموسم الشتوي، وهي مرحلة انتقالية ينتج عنها عادة وجود فجوة مؤقتة في كميات المعروض.

وأضاف أن هذه الفجوة تستمر لمدة تتراوح بين 15 و20 يومًا، قبل أن تعود الكميات إلى معدلاتها الطبيعية، وهو ما ينعكس على استقرار سعر كيلو الطماطم في الأسواق.

ولفت إلى أن طبيعة المحاصيل الزراعية تجعل الأسعار عرضة للتغير وفقًا لحجم الإنتاج والكميات المطروحة يوميًا، مشددًا على أن هذه التحركات لا تعني بالضرورة وجود أزمة أو نقص في السلعة.

سعر كيلو الطماطم في أسواق الجملة والتجزئة

وكشف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة عن مستويات أسعار الطماطم الحالية، موضحًا أن سعر الكيلو في أسواق الجملة يتراوح بين 10 و15 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو الطماطم في أسواق التجزئة يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى وفقًا لطبيعة السوق وتكاليف التداول.

وشدد النجيب على أن هذه المستويات السعرية لا تشير إلى وجود أزمة في محصول الطماطم، داعيًا إلى عدم التعامل مع الشائعات باعتبارها مؤشرًا حقيقيًا على اتجاهات الأسعار.

شعبة الخضروات تحذر من تخزين الطماطم

وحذر حاتم النجيب من تأثير الشائعات المتعلقة بـأسعار الطماطم على سلوك المستهلكين، موضحًا أن تداول أخبار عن وجود نقص في المحصول قد يدفع المواطنين إلى شراء كميات أكبر من احتياجاتهم وتخزينها.

وقال إن هذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب بصورة غير طبيعية، وهو ما قد ينعكس على حركة الأسعار ويؤدي إلى مزيد من الاضطراب داخل السوق.

وأضاف: «أنا معنديش أزمة وبالتالي لا أريد أن أصنع أزمة»، مؤكدًا أن التعامل مع السوق يجب أن يكون بناءً على البيانات الفعلية وحجم المعروض، وليس على الشائعات المتداولة.

العرض والطلب يحددان أسعار الخضراوات

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن آليات العرض والطلب هي المؤشر الأساسي لتحديد اتجاه أسعار الخضراوات، وليس التصريحات أو الأخبار غير الموثقة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن زيادة الإنتاج وارتفاع حجم المعروض يؤديان عادة إلى التأثير في الأسعار، بينما قد يؤدي انخفاض الإنتاج أو تراجع الكميات المتاحة إلى تحرك الأسعار في الاتجاه الآخر.

وأشار إلى أن متابعة الإنتاج والكميات المطروحة في الأسواق تظل العامل الأهم عند تقييم حركة أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة.

حقيقة أزمة الطماطم والبطاطس والبصل

وأكد النجيب عدم وجود مشكلات حالية تتعلق بالمحاصيل الرئيسية، مشيرًا إلى توافر الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الشعبة تتعامل مع أي أزمة حقيقية بشفافية، لافتًا إلى أنهم سبق أن أعلنوا عن أزمات تتعلق ببعض المحاصيل، ومنها البطاطس والبصل، عندما ظهرت مؤشرات فعلية تستدعي الحديث عنها.

وشدد على أن الحديث عن وجود أزمة في أي محصول لا يتم بناءً على الشائعات، وإنما وفقًا لمؤشرات الإنتاج وحجم المعروض وحركة الأسعار في الأسواق.

رقابة على الأسواق ومتابعة أسعار السلع

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى وجود رقابة على الأسواق لمتابعة توافر السلع ومستويات الأسعار، موضحًا أن مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين تواصل جهودها في هذا الملف.

وأكد أن السلع متوفرة داخل الأسواق، وأنه لا توجد في الوقت الحالي مشكلة تتعلق بتوافر المحاصيل الزراعية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار التي تتحدث عن نقص السلع دون الاستناد إلى مصادر رسمية أو بيانات واضحة.

وبذلك، أوضح حاتم النجيب أن أسعار الطماطم في أكتوبر تتأثر بشكل مؤقت بالفترة الانتقالية بين موسمي الزراعة، وأن الفجوة الحالية في المعروض من المتوقع أن تنتهي مع دخول الإنتاج الشتوي وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق.