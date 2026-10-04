تموين بني سويف : تحرير 444 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، برئاسة المهندس محمد محمد عبد الرحمن، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات، التي جرى توجيهها خلال الفترة من 20 سبتمبر الماضي حتى 2 أكتوبر الجاري ، عن تحرير 444 محضرًا، تضمنت 229 مخالفة للمخابز البلدية، و 61 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 74 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، 5 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 37 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و24 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و14 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وفى سياق أخر، نفذت لجنة المرور على المجازر والشوادر وثلاجات حفظ اللحوم، أمس، حملة رقابية استهدفت عددًا من المنشآت والمطاعم والمحلات وأماكن تداول الأغذية واللحوم، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وتحت إشراف اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفي إطار تكثيف الرقابة على أماكن تداول وبيع اللحوم حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وخلال المرور تم ضبط حظيرة تربية مواشي يتم فيها أعمال ذبح الحيوانات، وبالتفتيش والمعاينة تم ضبط نحو 300 كجم من اللحوم البلدية، إلى جانب ضبط ختم مقلد لأختام المجازر الحكومية، يُستخدم في إيهام المواطنين بأن اللحوم مختومة بالأختام الرسمية للمجازر، فضلًا عن ضبط مادة مقلدة تُستخدم في تقليد أختام اللحوم.

وبالكشف الظاهري على اللحوم بمعرفة الطبيب البيطري، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.

وشارك في الحملة مسؤولو الجهات والأجهزة المعنية، من بينها البيئة، والتموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، وأعضاء لجنة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والوحدة المحلية.