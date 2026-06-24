وزارة العمل تواصل تلقي طلبات التقديم لـ 5132 فرصة عمل حتى نهاية يونيو

طرحت وزارة العمل آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للشباب في عدد من المحافظات، مؤكدة توفير 5132 فرصة عمل داخل 50 شركة من شركات القطاع الخاص، تشمل تخصصات متنوعة ومزايا تأمينية للعاملين، مع استمرار التقديم حتى نهاية يونيو 2026، بحسب ما أعلنه وزير العمل حسن رداد.

ويرصد الموجز خلال هذا التقرير التفاصيل كاملة حول وظائف وزارة العمل لشهر يونيو 2026.

وظائف وزارة العمل لشهر يونيو

أكد وزير العمل أن الوزارة تواصل جهودها لدعم التشغيل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يمثل شريكًا أساسيًا في جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع سوق العمل، داعيًا الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل

أوضح حسن رداد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بالمحافظات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم محاور تعزيز فرص التوظيف وتحقيق الاستقرار المهني للشباب.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة للتأكد من جديتها، والتزام الشركات بحقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب.

تخصصات متنوعة ووظائف لذوي الهمم

أوضحت وزارة العمل، في بيان، أن النشرة تتضمن فرصًا في عدد كبير من التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، إلى جانب عدد من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لدمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.

وتشمل الوظائف المطروحة تخصصات التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، وغيرها من المهن الفنية والخدمية.

توزيع فرص العمل على 11 محافظة

تتوزع فرص العمل المعلنة على محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ودمياط، والغربية، وبني سويف، والسويس، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والمنوفية، بما يتيح فرصًا متنوعة للشباب في مختلف المناطق.

طرق التقديم على وظائف وزارة العمل

أضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، ومديريات العمل بالمحافظات، والتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر عن الوزارة كل أسبوع في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف التعاون مع القطاع الخاص في المحافظات، مشيرة إلى أن النشرة من إعداد منى شوقي الباحث الأول بالإدارة، وذلك في سياق التواصل والتنسيق المستمر مع مديريات العمل بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بمختلف المحافظات.