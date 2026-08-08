في ذكرى رحيلها.. من هم أزواج هند رستم؟ ولماذا غضبت من لقب «ملكة الإغراء»؟

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هند رستم، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية والعربية، والتي تركت بصمة مميزة في تاريخ الفن، بفضل أعمالها السينمائية التي تنوعت بين الأدوار المختلفة، حتى أصبحت واحدة من أشهر الفنانات في تاريخ السينما المصرية.

ورحلت هند رستم في مثل هذا اليوم عام 2011، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال التي ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.

وفي ذكرى وفاة هند رستم، تعود إلى الواجهة تفاصيل من حياتها الشخصية، خاصة قصة زواجها مرتين، وقرارها المفاجئ بالاعتزال في فترة كانت خلالها في قمة نجاحها وشهرتها.

من هي هند رستم؟

ولدت هند رستم عام 1931، وبدأت مشوارها الفني في فترة مبكرة من تاريخ السينما المصرية، قبل أن تصبح واحدة من أشهر نجمات الشاشة.

وارتبط اسم هند رستم بعدد كبير من الأفلام المهمة، كما اشتهرت بحضورها الطاغي وقدرتها على تقديم الشخصيات المختلفة، الأمر الذي جعلها تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.

ومن أبرز أفلام هند رستم: «جواهر»، و«بابا أمين»، و«انتصار الإسلام»، و«حب في الظلام»، و«طريق السعادة»، و«بنات حواء»، و«قلوب الناس»، و«رسالة غرام»، و«جريمة حب»، و«أنت حبيبي»، و«نساء في حياتي»، و«ابن حميدو»، و«رد قلبي».

آخر أعمال هند رستم وسبب اعتزالها الفن

كان فيلم «حياتي عذاب» آخر أعمال هند رستم السينمائية، وعُرض عام 1979، قبل أن تتخذ الفنانة الراحلة قرارًا بالابتعاد عن العمل الفني والاعتزال.

وبحسب ما ذكره أيمن الحكيم، الذي تولى كتابة مذكرات هند رستم، فإن قرار الاعتزال جاء بعد تعرضها لموقف يتعلق بعدم الالتزام بمواعيد التصوير في أحد الأعمال الفنية التي شاركت بها.

ورغم أن هند رستم كانت وقتها واحدة من أبرز نجمات السينما، فإنها فضلت الابتعاد عن الأضواء، وهو القرار الذي جعل اعتزالها واحدًا من أشهر قرارات الاعتزال في تاريخ الفن المصري.

من هم أزواج هند رستم؟

تزوجت الفنانة هند رستم مرتين خلال حياتها، وكانت الزيجة الأولى من المخرج حسن رضا، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة «بسنت».

لكن الزواج لم يستمر، وانفصلت هند رستم عن حسن رضا، قبل أن تتزوج لاحقًا من الدكتور محمد فياض.

وكان زواجها الثاني نقطة تحول مهمة في حياتها، إذ قررت بعد الزواج الابتعاد عن الفن والتفرغ لحياتها الأسرية، والاهتمام بزوجها وابنتها.

واختارت هند رستم في ذلك الوقت أن تضع حياتها الشخصية والأسرة في مقدمة أولوياتها، رغم النجاح الكبير الذي كانت تحققه في السينما، لتعتزل الفن وهي في واحدة من أكثر مراحل مسيرتها الفنية تألقًا.

هند رستم ولقب «ملكة الإغراء»

رغم ارتباط اسم هند رستم لدى قطاع من الجمهور بلقب «ملكة الإغراء»، فإن الفنانة الراحلة لم تكن تحب هذا اللقب على الإطلاق، وكانت قد عبرت عن غضبها من استخدامه لوصفها.

وكشفت هند رستم في حوار صحفي سابق عن موقفها من اللقب، مؤكدة أنها لا تحب أن يصفها أحد به.

وقالت هند رستم: «الله يسامحه مفيد فوزي هو اللي أطلق عليّ لقب ملكة الإغراء، أنا بغضب لما بسمعه».

ويكشف هذا التصريح عن جانب مهم من شخصية هند رستم، التي كانت ترى أن اختزال مسيرتها الفنية في لقب واحد لا يعبر عن حجم الأعمال والشخصيات التي قدمتها طوال مشوارها.

هند رستم.. مسيرة فنية رغم الاعتزال

وعلى الرغم من اعتزال هند رستم الفن مبكرًا نسبيًا، فإن أعمالها ظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور، خاصة الأفلام التي جمعتها بنجوم ومخرجين بارزين في تاريخ السينما المصرية.

واستطاعت هند رستم أن تترك إرثًا فنيًا كبيرًا جعل اسمها حاضرًا بعد سنوات طويلة من ابتعادها عن الشاشة، لتظل واحدة من أبرز نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية.

وفي ذكرى وفاة هند رستم، تعود قصة حياتها ومسيرتها الفنية إلى الواجهة، بداية من نجاحها الكبير على الشاشة، مرورًا بزواجها من حسن رضا ثم الدكتور محمد فياض، وصولًا إلى قرار الاعتزال، ورفضها المستمر للقب «ملكة الإغراء» الذي ظل مرتبطًا باسمها رغم عدم رضاها عنه.