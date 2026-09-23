بزشكيان أمام الأمم المتحدة: إيران تعرضت للإرهاب وتدافع عن نفسها

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن بلاده تعرضت لما وصفه بـ«الإرهاب»، منتقدًا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

وظهر بزشكيان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رافعًا صورة المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب تناول فيه التطورات الأخيرة والصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب موقف طهران من برنامجها النووي.

بزشكيان: وصفنا بالإرهابيين لكننا ضحايا الإرهاب

وقال الرئيس الإيراني إن دونالد ترامب وصف الإيرانيين بـ«الإرهابيين»، مضيفًا أن بلاده ترى نفسها ضحية للإرهاب.

وأضاف بزشكيان، وفقًا لما نقلته قناة «الجزيرة»، أن المرشد الإيراني علي خامنئي «اغتيل دون إطار قانوني»، مؤكدًا أن طهران تعتبر تحركاتها الحالية دفاعًا عن نفسها وعن الشعب الإيراني، بحسب روايته.

الرئيس الإيراني: أمريكا وإسرائيل هاجمتانا

وتابع بزشكيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجمات على إيران، مشيرًا إلى امتلاكهما تقنيات متقدمة ومنظومات أسلحة حديثة.

وقال إن الشعب الإيراني «صمد» أمام تلك الهجمات، مؤكدًا أن بلاده، بحسب تصريحاته، لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الدول الأخرى.

بزشكيان: البرنامج النووي لأغراض سلمية

وتطرق الرئيس الإيراني في كلمته إلى البرنامج النووي لبلاده، مؤكدًا أن الطاقة النووية تمثل جزءًا من مسار التنمية والتقدم في إيران.

وقال بزشكيان إن البرنامج النووي الإيراني مخصص لأغراض سلمية، مضيفًا أن بلاده لا تقبل احتكار الطاقة النووية من جانب عدد محدود من الدول.

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده بحاجة إلى الطاقة النووية وليس إلى امتلاك قنبلة نووية، في تأكيد على موقف طهران المعلن بشأن طبيعة برنامجها النووي.