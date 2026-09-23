حفلات أنغام الجديدة.. المواعيد وأسعار التذاكر في قطر والعاصمة الإدارية

تواصل النجمة أنغام نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، من خلال عدد من الحفلات الغنائية المقرر إقامتها في عدة دول ومدن عربية، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة.

وتستعد أنغام لإحياء مجموعة من الحفلات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، من بينها حفل في قطر، إلى جانب حفلها المرتقب في دار الأوبرا المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد حفل أنغام في قطر وأسعار التذاكر

تلتقي أنغام جمهورها في قطر يوم 16 أكتوبر المقبل، في حفل غنائي جديد، وقد كشفت الشركة المنظمة عن أسعار تذاكر الحفل، التي تبدأ من 450 ريالًا قطريًا وتصل إلى 2450 ريالًا قطريًا، وفقًا للفئات المتاحة للحجز.

ومن المنتظر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها، إلى جانب عدد من أعمالها الغنائية الجديدة.

موعد حفل أنغام في دار الأوبرا المصرية بالعاصمة الإدارية

وتستعد أنغام لإحياء أول حفل لها في دار الأوبرا المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر إقامته يوم 4 نوفمبر المقبل.

وكشفت الشركة المنظمة عن أسعار تذاكر الحفل، والتي جاءت وفق الفئات التالية:

الجاليري: 6500 جنيه.

6500 جنيه. البلكون العلوي: 8500 جنيه.

8500 جنيه. البلكون: 12,500 جنيه.

12,500 جنيه. الفئة الماسية: 16,500 جنيه.

16,500 جنيه. VIP: 18,500 جنيه.

18,500 جنيه. الفئة الأمامية: 25,000 جنيه.

25,000 جنيه. تذكرة الفئة الأخيرة: 250,000 جنيه، وتشمل خمسة أفراد.

ويأتي الحفل المرتقب ضمن سلسلة الفعاليات الفنية التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعد أنغام لتقديم برنامج غنائي يجمع بين أحدث أعمالها وعدد من أغنياتها التي حققت انتشارًا واسعًا على مدار مسيرتها.

أنغام تتألق في حفل جدة وتحتفل بألبوم «ضي روحي»

وكانت أنغام قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة، برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات موسم جدة، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وشهد الحفل الاحتفال بألبوم أنغام الجديد «ضي روحي»، حيث قدمت عددًا من أغنيات الألبوم للمرة الأولى على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أجواء مميزة وتفاعل أنغام مع الجمهور

وشهد الحفل عرضًا مسرحيًا وبصريًا مصاحبًا لفقرات أنغام الغنائية، كما حرصت الفنانة على الترحيب بعدد من صناع ألبومها الجديد وتقديمهم إلى الجمهور، احتفاءً بالعمل الفني الذي جمعها بمجموعة من أبرز صناع الموسيقى.

وفي لقطة عفوية خلال الحفل، شاركت إحدى الحاضرات أنغام الغناء بعدما قدمت مقطعًا من إحدى أغنياتها القديمة، لتشاركها النجمة الغناء على المسرح.

وعلقت أنغام على الموقف بطريقة طريفة، مشيرة إلى أن عمر الأغنية يتجاوز 20 عامًا وأنها نسيتها، قبل أن تعد جمهورها بتقديمها في حفلها المقبل.

أنغام تجمع بين الأغنيات الجديدة والقديمة

واستمر حفل أنغام في جدة لأكثر من ساعتين، قدمت خلالها مجموعة من أغنيات ألبومها الجديد، إلى جانب عدد من أبرز أعمالها التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات.

ويأتي النشاط الفني المكثف لأنغام خلال الفترة المقبلة استمرارًا لحضورها على المسارح العربية، مع استعدادها للقاء جمهورها في قطر ثم العاصمة الإدارية، وتقديم مزيج من أعمالها الحديثة وأغنياتها التي حققت حضورًا لافتًا لدى جمهورها.