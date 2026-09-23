وزير الخارجية الأمريكي: أنشطة إيران ووكلائها تهدد أمن المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لمتابعة التطورات المتسارعة في المنطقة، مشيرًا إلى وجود توافق بشأن ما وصفه بـ«الأنشطة الخبيثة» لإيران في المنطقة.

روبيو: وكلاء إيران يمثلون تهديدًا لدول المنطقة

وقال ماركو روبيو إن دول المنطقة تواجه تهديدات من جماعات مرتبطة بإيران، مشيرًا بشكل خاص إلى جماعة الحوثيين في اليمن، ومعتبرًا أن أنشطتها تمثل «مشكلة عميقة»، وفقًا لما نقلته «العربية.نت».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل التنسيق مع دول الخليج بشأن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالملف الإيراني.

الولايات المتحدة: الاتفاق مع إيران يحتاج إلى وقت

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي مع طهران، أوضح روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب «عملًا شاقًا على مدى فترة من الزمن».

وأشار إلى وجود دعم دولي للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مؤكدًا استمرار واشنطن في استخدام الأدوات المتاحة للتعامل مع الملف الإيراني.

خيارات أمريكية متعددة للتعامل مع طهران

وذكر روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك عددًا من الخيارات للتعامل مع إيران، موضحًا أن هذه الخيارات تشمل أدوات عسكرية إلى جانب المسارات الأخرى.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها.

روبيو: مضيق هرمز مفتوح

وعن حركة الملاحة في المنطقة، قال روبيو إن المعبر الجنوبي من مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن المضائق البحرية والعمل على ضمان بقائها مفتوحة أمام حركة الملاحة، في ظل أهمية مضيق هرمز لحركة التجارة والطاقة العالمية.