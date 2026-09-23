طرابزون سبور يحذر الشركات من استغلال اسم محمد صلاح في الإعلانات

حذر نادي طرابزون سبور التركي الجهات والشركات التجارية من استخدام اسم وصورة النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، في الحملات الإعلانية والترويجية دون الحصول على التصاريح والموافقات القانونية اللازمة.

وجاء تحرك النادي التركي بعد رصد عدد من الإعلانات والمواد الترويجية التي تضمنت استخدام صورة محمد صلاح واسمه، إلى جانب قميص طرابزون سبور، بهدف الترويج لمنتجات وخدمات تجارية، مستفيدين من حالة الاهتمام الكبيرة التي تحيط باللاعب منذ انتقاله إلى صفوف الفريق.

طرابزون سبور يرصد استغلال اسم محمد صلاح

وأوضح نادي طرابزون سبور، في بيان نقلته شبكة Trabz10 TV، أنه لاحظ خلال الفترة الأخيرة استخدام بعض الجهات التجارية لصورة محمد صلاح واسمه في مواد إعلانية دون الحصول على موافقة رسمية.

وأشار النادي إلى أن بعض الحملات تضمنت أيضًا استخدام هوية الفريق وقميصه، وهو ما دفع الإدارة إلى التحرك لحماية الحقوق التجارية المرتبطة بالنادي واللاعب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة الزخم الكبيرة التي صاحبت وجود محمد صلاح مع طرابزون سبور، خاصة بعد البداية اللافتة للاعب مع الفريق التركي وتألقه في مواجهة جالطة سراي.

محمد صلاح يتألق أمام جالطة سراي

وشهدت مواجهة طرابزون سبور أمام جالطة سراي تألقًا لافتًا من محمد صلاح، بعدما ساهم النجم المصري بشكل مباشر في الفوز الكبير الذي حققه فريقه بنتيجة 4 أهداف دون رد.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف خلال المباراة، ليحظى باهتمام واسع من جماهير النادي ووسائل الإعلام التركية، وهو ما انعكس على حجم الاهتمام التجاري المرتبط باسمه وصورته.

واستغل عدد من الجهات التجارية هذا الاهتمام في الترويج لمنتجات وخدمات مختلفة، وفقًا لما رصده النادي التركي في الفترة الأخيرة.

النادي يرفض استخدام صلاح دون موافقة

وشدد طرابزون سبور على أن وجود محمد صلاح ضمن صفوف الفريق لا يعني السماح لأي جهة خارجية باستخدام اسمه أو صورته لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقات المطلوبة.

وأكد النادي رفضه لأي حملات إعلانية يمكن أن توحي بوجود شراكة أو رعاية رسمية بين طرابزون سبور والجهات التي تستخدم صورة اللاعب أو هوية النادي.

وأوضح البيان أن الاستخدام غير المصرح به قد يسبب التباسًا لدى الجمهور بشأن وجود علاقة رسمية بين النادي أو اللاعب وتلك المنتجات أو الخدمات.

حقوق محمد صلاح والعلامة التجارية للنادي

وأشار طرابزون سبور إلى أن هذه الممارسات قد تمثل تعديًا على الحقوق المرتبطة باسم وصورة محمد صلاح، بالإضافة إلى الحقوق التجارية والملكية الخاصة بالنادي.

وتكتسب حقوق الصورة والاسم أهمية كبيرة بالنسبة للاعبين والأندية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحملات الإعلانية التي تحقق عائدات تجارية من خلال استغلال شهرة النجوم الرياضيين.

وأكد النادي أنه يتعامل مع هذه المسألة باعتبارها مرتبطة بحماية حقوقه التجارية، إلى جانب الحفاظ على قيمة علامته التجارية وسمعته.

تحرك قانوني ضد المخالفين

وكشف طرابزون سبور عن بدء عملية رصد وتوثيق للإعلانات والمواد التجارية التي تستخدم اسم محمد صلاح أو صورته، إلى جانب أي استخدام غير مصرح به لهوية النادي أو علامته التجارية.

وأكد النادي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد أي جهة يثبت استخدامها لهذه الحقوق دون الحصول على التصاريح المطلوبة.

واختتم طرابزون سبور تحذيره بالتأكيد على أن الشعبية الكبيرة لكرة القدم وحماس الجماهير لا يمنحان الجهات التجارية الحق في استخدام الحقوق المحمية قانونيًا لتحقيق أهداف أو مكاسب تجارية دون موافقة رسمية.