ظاهرة "ال نينيو" تثير المخاوف.. خبير يحذر من تداعيات التغير المناخي

حذر الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي، من التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن ارتفاع متوسط درجات حرارة كوكب الأرض بنحو 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية أدى إلى تغيرات كبيرة في الظروف البيئية والمناخية.

وأوضح سرحان أن هذه التغيرات لم تعد مجرد توقعات أو سيناريوهات مستقبلية، وإنما أصبحت واقعًا ملموسًا يفرض تحديات متزايدة على التوازن المناخي العالمي.

ارتفاع درجات الحرارة يغير أنماط الطقس

وقال أستاذ الاقتصاد البيئي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن ارتفاع درجات الحرارة عالميًا أدى إلى تغيرات ملحوظة في أنماط الطقس، بالتزامن مع تزايد الظواهر الجوية المتطرفة.

وأشار إلى أن ظهور ظاهرة «إل نينيو» في ظل هذه الظروف المناخية يزيد من تعقيد المشهد، خاصة مع تزامنها مع موجات حر وحرائق غابات شهدتها مناطق مختلفة من العالم، من بينها مناطق في جنوب أوروبا.

ما هي ظاهرة إل نينيو؟

وتُعرف ظاهرة إل نينيو بأنها ظاهرة مناخية مرتبطة بارتفاع درجات حرارة سطح مياه البحار والمحيطات في مناطق من المحيط الهادئ، وهو ما يمكن أن يؤثر في أنماط الطقس على نطاق واسع حول العالم.

وأوضح سرحان أن ارتفاع درجات حرارة سطح المياه وزيادة معدلات التبخر قد يسهمان في حدوث تغيرات حادة في أنماط هطول الأمطار، بما في ذلك أمطار غزيرة وسيول وأعاصير في بعض المناطق، بينما قد تشهد مناطق أخرى موجات جفاف شديدة.

حرائق وفيضانات في مناطق مختلفة من العالم

ولفت أستاذ الاقتصاد البيئي إلى أن العالم يشهد في الوقت نفسه ظواهر مناخية متباينة، مثل الحرائق والفيضانات في مناطق مختلفة، معتبرًا أن هذه التغيرات تعكس اضطرابًا متزايدًا في الأنماط المناخية.

وأضاف أن ما يحدث حاليًا لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد تقلبات موسمية معتادة، داعيًا إلى التعامل مع التغيرات المناخية والظواهر المرتبطة بها بمزيد من الجدية والاستعداد.

تحذيرات من التداعيات الصحية لظاهرة إل نينيو

وأشار سرحان إلى تحذيرات دولية من التداعيات الصحية المحتملة للظواهر المناخية المرتبطة بـ«إل نينيو».

وتشمل المخاطر الصحية التي يمكن أن ترتبط بالظواهر الجوية المتطرفة موجات الحر الشديدة، وتدهور جودة الهواء نتيجة حرائق الغابات، إلى جانب زيادة مخاطر سوء التغذية وبعض الأمراض المرتبطة بالجفاف والفيضانات.

لماذا تحظى ظاهرة إل نينيو باهتمام عالمي؟

وتحظى ظاهرة «إل نينيو» باهتمام واسع من خبراء المناخ، نظرًا لقدرتها على التأثير في أنماط الطقس ودرجات الحرارة ومعدلات الأمطار في مناطق مختلفة من العالم.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه العالم بالفعل تحديات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي، ما يجعل مراقبة الظواهر المناخية والاستعداد لتداعياتها من الملفات التي تحظى باهتمام متزايد.