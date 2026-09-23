جامعة بنى سويف تطلق برنامج إدارة الفنادق الدولية بالشراكة مع "فاتيل" الفرنسية

أعلن الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف، إطلاق كلية السياحة والفنادق بالجامعة برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) في إدارة الفنادق الدولية، بالشراكة مع كلية "فاتيل" الفرنسية المتخصصة في الفنادق والسياحة، والذى يُعد خطوة أكاديمية وتطويرية متقدمة تهدف إلى إعداد كوادر وقيادات تنفيذية قادرة على صياغة الاستراتيجيات وقيادة مؤسسات الضيافة عالميًا وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد رئيس الجامعة أن البرنامج ينفرد بإرتكازة على الإدارة الاستراتيجية، والقيادة التنفيذية، والابتكار، والتحول التنظيمي بدلاً من الاقتصار على الجوانب التشغيلية، مشيرًا إلى أن الفلسفة التعليمية للبرنامج تجمع بين تحليل الأعمال التطبيقي، والتطوير القيادي، والتعلم القائم على البحث، والمشاركة المباشرة مع قطاع الصناعة لتمكين دارسيه من مواجهة التحديات المعقدة في سوق الضيافة المعاصر.

وأوضح الدكتور طارق على، أن شروط القبول بالبرنامج تخضع لمعايير صارمة وشفافة مُوحدة عبر شبكة "فاتيل" الدولية، حيث تُراعي المؤهل الجامعي المناسب، والإمكانات الأكاديمية والمهنية، والخبرة العملية، والكفاءة اللغوية، بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية وتهيئة الطلاب للمشاركة الفعالة في بيئة دراسية ذات بعد دولي.

واشار رئيس الجامعة إلى أن منهج الماجستير يتناول موضوعات إدارية متقدمة تشمل التمويل، وإدارة الإيرادات، والتحول الرقمي، والتسويق الاستراتيجي، والسلوك التنظيمي، والابتكار، والاستدامة، حيث يُطبق ذلك عبر المشاريع الاستشارية ودراسات الحالة والبحث التطبيقي الموجه لحل المشكلات الواقعية لمؤسسات الضيافة بالتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والخبراء الممارسين.

وأضاف رئيس الجامعة أن تطوير المهارات القيادية يُشكل محوًرا رئيسًا في كافة مقررات البرنامج لبناء قادة قادرين على إلهام الفرق، وإدارة التغيير، والتفاوض الاستراتيجي، واتخاذ القرارات الأخلاقية، لافتًا إلى أن نظام التقييم يستهدف قياس الكفاءات الإدارية العليا والتفكير النقدي من خلال التقارير الاستشارية، وحقائب الأعمال المهنية، والتحليلات الميدانية، والبحوث التطبيقية.

كما صرح الدكتور طارق علي، بأن خريجي البرنامج سيمتلكون مهارات تنفيذية متقدمة في خمسة مجالات رئيسية هي: الإدارة الاستراتيجية، والقيادة التنفيذية، وتحليل الأعمال والبيانات، والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى كفاءة البحث العلمي التطبيقي.

ومن جانبة، أعرَب رئيس الجامعة عن اعتزازه بالمنظور الدولي الذي يتيحه البرنامج، مؤكدًا أنه يُكسب دارسيه خبرات عالمية من خلال التعامل مع دراسات حالة دولية، والانخراط في بيئات تعليمية متعددة الثقافات، والتواصل مع شبكات مهنية وقادة فندقيين حول العالم، مما يُعزز من تنافسيتهم لشغل المناصب القيادية في كبرى المؤسسات الفندقية والسياحية داخل مصر وخارجها.