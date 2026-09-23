محافظ بنى سويف يتابع التعامل مع المواقف الطارئة ورفع جاهزية الجهات الحكومية

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا، تمهيدًا لبدء تنفيذ الدورة التدريبية للعاملين بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية والمصالح الحكومية، للتدريب على آليات الإخلاء الكلي الآمن في حالات الطوارئ، وذلك في إطار التدريب العملي على خطط التعامل مع المواقف الطارئة، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، والسيد كامل علي غطاس السكرتير العام ، والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد مصطفى شحاتة مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة، ومسؤول من إدارة الحماية المدنية، والسيد محمد صلاح مدير العلاقات العامة بمرفق إسعاف بني سويف، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المصالح الحكومية المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن تنفيذ هذه التدريبات يستهدف رفع مستوى الاستعداد والجاهزية لدى العاملين، وتعريفهم بالإجراءات السليمة للتعامل مع حالات الطوارئ، والتدريب العملي على الإخلاء بصورة منظمة وآمنة، بما يسهم في سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات عند وقوع أي طارئ.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعامل مع تدريبات الإخلاء بجدية كاملة، وعدم اقتصارها على الجانب النظري، مع الالتزام بخطط وإجراءات واضحة تضمن سرعة تنفيذ عمليات الإخلاء والتعامل المنظم مع المواقف الطارئة، مؤكدًا أن التدريب المستمر يمثل عنصرًا أساسيًا في رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على التصرف السليم في مختلف الظروف.

كما تم التأكيد على تنفيذ خطة للإخلاء الآمن على مستوى المديريات والمصالح الحكومية والخاصة، والمدارس والمستشفيات، مع إعداد مخطط شهري للتدريب، يتضمن تنفيذ عمليات إخلاء مفاجئة، بما يضمن قياس مدى الجاهزية الفعلية والتأكد من قدرة العاملين على تطبيق إجراءات الإخلاء بصورة عملية وفي التوقيت المناسب.

وخلال الاجتماع، تم عرض فيديو لعملية الإخلاء الكلي التي تم تنفيذها بديوان عام المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، لاستعراض خطوات التنفيذ والوقوف على الإجراءات المتبعة، والاستفادة منها في إعداد وتنفيذ التدريبات المقبلة بمختلف الجهات والمنشآت.