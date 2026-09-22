ممشى بني سويف السياحي يضيء بالبنفسجي في اليوم العالمي لمرض ألزهايمر

تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض ألزهايمر، الموافق 21 سبتمبر، أضاء الممشى السياحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف جوانبه وممراته باللون البنفسجي، في إطار مشاركة محافظة بنى سويف في جهود التوعية بمرض ألزهايمر ودعم المصابين به وأسرهم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مستشفى الصحة النفسية بمحافظة بنى سويف.

وأوضح الدكتور شريف حنفي، رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الممشى السياحي بكورنيش النيل بمحافظة بني سويف، أن إضاءة الممشى السياحى باللون البنفسجي تأتي في إطار دعم جهود التوعية المجتمعية بمرض ألزهايمر، والتعريف بأهمية بإكتشاف المرض والتدخل المبكر للعلاج، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى ومساندة أسرهم ومقدمي الرعاية لهم.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تتزامن مع ما أعلنته وزارة الصحة والسكان بشأن جهود الدولة في مجال رعاية كبار السن، والتي تضمنت تقديم 15,250 خدمة طبية لكبار السن من خلال عيادات طب نفس المسنين التابعة للإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عبر شبكة تضم 24 مستشفى ومركزًا للصحة النفسية على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه المشاركة بالتزامن أيضًا مع ما أكدته وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لمرض ألزهايمر، بشأن جهود تطوير منظومة رعاية متكاملة لكبار السن ومرضى ألزهايمر، تشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية، مع الاهتمام بالاكتشاف والتدخل المبكر للعلاج، وتدريب الكوادر الطبية وأطقم التمريض على تقديم الرعاية الصحية طويلة الأجل، بما يحفظ كرامة كبار السن ويحسن جودة حياتهم، في إطار تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم الأشخاص المصابين بالمرض وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم.

وأكد رئيس اللجنة بالممشى السياحي بالمحافظة على أن المشاركة في إحياء اليوم العالمي لمرض ألزهايمر تستهدف رفع الوعي بطبيعة المرض وتأثيراته على الذاكرة والقدرات الإدراكية للمريض، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستفادة من الخدمات الطبية المتخصصة والكشف المبكر عن أعراض التدهور الإدراكي.

وأكد على أن ممشى بني سويف السياحي يحرص على المشاركة في الفعاليات والمبادرات ذات الطابع الإنساني والمجتمعي ويقدم كافة الدعم، بما يجعله مساحة مفتوحة للتواصل مع المواطنين ودعم الرسائل التوعوية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، خاصة لكبار السن وأسرهم.