الخريف يبدأ غدًا في مصر..الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

يبدأ فصل الخريف 2026 في مصر فلكيًا غدًا الأربعاء 23 سبتمبر، بالتزامن مع حدوث الاعتدال الخريفي، لتدخل البلاد رسميًا مرحلة انتقالية بين فصل الصيف وفصل الشتاء، وسط توقعات بتغير تدريجي في درجات الحرارة وطبيعة الأجواء خلال الأسابيع المقبلة.

وتشهد مصر مع بداية فصل الخريف تغيرات تدريجية في أنماط الطقس، نتيجة اختلاف الكتل الهوائية ومراكز الضغط الجوي، وهو ما ينعكس على درجات الحرارة وحركة الرياح وفرص سقوط الأمطار في بعض المناطق.

موعد بداية فصل الخريف 2026 في مصر

وفق الحسابات الفلكية، يبدأ فصل الخريف في مصر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، ويستمر فلكيًا حتى يوم 21 ديسمبر المقبل، ليحل بعد ذلك فصل الشتاء.

ويُعد الاعتدال الخريفي نقطة انتقال فلكية مهمة، إذ تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى تقريبًا طول الليل والنهار، قبل أن تبدأ ساعات الليل في الزيادة تدريجيًا خلال الفترة التالية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الانتقال من فصل إلى آخر لا يعني حدوث تغير مفاجئ في حالة الطقس، وإنما تتغير الأجواء تدريجيًا على مدار عدة أسابيع.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الخريف

ومع بداية فصل الخريف 2026، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بصورة تدريجية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تظل الأجواء دافئة خلال ساعات النهار في الأسابيع الأولى من الفصل.

ومع استمرار الخريف وتقدم أسابيعه، يزداد الفارق بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، لتتحول الأجواء تدريجيًا من الحرارة إلى الاعتدال، ثم تميل إلى البرودة مع اقتراب موعد بداية فصل الشتاء.

ومن المتوقع أن تظهر هذه التغيرات بصورة تدريجية، لذلك قد تستمر بعض الأيام في تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيًا، خصوصًا خلال فترات النهار، رغم بدء الفصل فلكيًا.

تغيرات في الضغط الجوي وحركة الرياح

وتشهد خريطة الضغط الجوي تغيرات مع دخول فصل الخريف، إذ يبدأ تأثير المرتفع شبه المداري في التراجع، بالتزامن مع زيادة فرص ظهور المنخفضات الجوية القادمة من جهة الغرب.

كما يمكن أن يمتد منخفض البحر الأحمر إلى مناطق شمالية في بعض الحالات الجوية، ومع اختلاف مراكز الضغط والكتل الهوائية، تتغير طبيعة الأجواء التي تشهدها البلاد.

وقد تنشط الرياح خلال فصل الخريف في بعض الفترات، خاصة مع مرور المنخفضات الجوية، إلا أن ذلك لا يعني استمرار نشاط الرياح طوال الموسم، إذ تختلف سرعتها وتأثيراتها من حالة جوية إلى أخرى.

لماذا تزداد فرص الأمطار والعواصف الرعدية في الخريف؟

ويتميز فصل الخريف في مصر بكونه فصلًا انتقاليًا قد يشهد بعض حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة عندما تتوافر الظروف الجوية المناسبة لتكوين السحب الركامية.

فعند وجود هواء دافئ ورطب بالقرب من سطح الأرض بالتزامن مع وجود هواء أبرد في طبقات الجو العليا، تزداد فرص نمو السحب الركامية، والتي قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تصل في بعض الحالات إلى أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

وتختلف المناطق المتأثرة بهذه الحالات الجوية وفقًا لتطور كل حالة، إلا أن بعض المناطق تكون أكثر عرضة لهذه الظواهر، ومن بينها سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسواحل البلاد.

الأرصاد تحذر من التغيرات الجوية خلال الخريف

وتتطلب طبيعة فصل الخريف متابعة مستمرة للنشرات الجوية، نظرًا إلى سرعة تغير بعض الحالات الجوية خلال هذا الفصل، خصوصًا مع تغير مراكز الضغط الجوي وتبدل الكتل الهوائية.

ولا يعني بدء الخريف فلكيًا أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير ومباشر في جميع أنحاء الجمهورية، وإنما تمثل هذه الفترة بداية تحول تدريجي يستمر على مدار الأسابيع التالية.

الاعتدال الخريفي وبداية فصل جديد

ويحدث الاعتدال الخريفي عندما تعبر الشمس ظاهريًا خط الاستواء السماوي في اتجاه الجنوب، ليبدأ فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وبذلك تدخل مصر غدًا الأربعاء مرحلة الخريف رسميًا من الناحية الفلكية، بينما تستمر التغيرات الجوية تدريجيًا لتتراجع درجات الحرارة مع مرور الوقت، وتزداد فرص الأجواء المعتدلة ليلًا والصباح، قبل الانتقال لاحقًا إلى أجواء أكثر برودة مع اقتراب فصل الشتاء.

ومن المتوقع أن يظل طقس الخريف في مصر متباينًا من فترة إلى أخرى، بين أيام دافئة خلال النهار وأجواء أكثر اعتدالًا ليلًا، مع احتمالية ظهور حالات جوية غير مستقرة في بعض الفترات وفقًا لتطورات الخرائط الجوية.