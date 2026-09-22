الجيزة تستعد لاستثمار عمارة البحر الأعظم وتطوير 4 قطاعات بشارع فيصل.. إليك التفاصيل

تتحرك محافظة الجيزة لتسريع تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بالتزامن مع بحث استغلال بعض الأصول التابعة لها استثماريًا، وتطوير محاور وشوارع رئيسية للحد من الاختناقات المرورية وتحسين حركة التنقل.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الجيزة أحمد الأنصاري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق لعمارة نفق الهرم، موجهًا بالبدء في إجراءات طرح أعمال التشطيب تمهيدًا لتسليم العقار إلى الحاجزين.

كما بحث الاجتماع الموقف التنفيذي لعمارة شارع البحر الأعظم، مع التوجيه بالتنسيق بين الجهات المعنية لبدء إجراءات طرح العقار للاستثمار، بهدف تحقيق عائد اقتصادي منه.

تطوير أنفاق ومحاور الجيزة

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، تناول الاجتماع مشروع تطوير ورفع كفاءة الأنفاق في نطاق المحافظة، إلى جانب بحث البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتطوير الأنفاق واستغلالها.

اجتماع محافظ الجيزة

كما استعرض المحافظ موقف أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف في عدد من المحاور والشوارع، شملت شوارع سلام والمصرف وفيصل السطحي بحي بولاق الدكرور، ومحور الإخلاص من المريوطية حتى محور عمرو بن العاص، إلى جانب أعمال رصف طريق الصفطاوي.

ووجه بإعداد دراسة شاملة لأربعة قطاعات بشارع فيصل، تتضمن أعمال التطوير والصيانة والرصف وتطوير الجزيرة الوسطى وتعديل عدد من الدورانات، بما يستهدف الحد من الاختناقات المرورية وتحسين حركة السيارات بالشارع.

مقترحات لاستغلال موقف السرفيس

وفي ملف المشروعات الخدمية، بحث الاجتماع 3 مقترحات لاستغلال موقف السرفيس المقام بالمنطقة المحصورة بين محور المريوطية من الماشية وحتى كوبري الصحابة، على مساحة تبلغ نحو 1200 متر مربع.

كما ناقش إجراءات التنسيق مع وزارتي الإسكان والسياحة لتحديد باقي المشروعات المستهدفة لإجراء دراسات الأثر البيئي.

تطوير عزبة الصفيح

ووجه محافظ الجيزة بسرعة إصدار اللائحة الخاصة بالعمال، إلى جانب إعادة تخطيط منطقة عزبة الصفيح وتشكيل جهاز لإدارة المنطقة، والبدء في تشكيل لجان الحصر والرفع المساحي.

كما وجه ببحث تعديل مسارات أعمال إنشاء كوبري سقارة بما يتناسب مع المجاري المائية المتعارضة مع مسار التنفيذ.

وتابع كذلك الأعمال الجارية بكوبري غطاطي أسفل الطريق الدائري عند تقاطعه مع ترعة المنصورية، موجهًا بسرعة بحث معوقات التنفيذ والعمل على تذليلها.

موقف بشتيل ومدينة الحرفيين

وتابع المحافظ موقف طرح أعمال تطوير وتعديلات موقف بشتيل، بالتزامن مع أعمال رصف طريق الصفطاوي وبدء تشغيل المونوريل.

كما بحث الاجتماع الموقف الإنشائي وأعمال توصيل المرافق والتنسيق بين الشركات المنفذة لمدينة الحرفيين بطريق الفيوم الصحراوي.

وفي حي المنيرة الغربية، وجه المحافظ بمعاينة ميدان حسين مهران وإعداد مخطط هندسي لتطويره، نظرًا لأهميته المرورية في المنطقة.

وشدد محافظ الجيزة في ختام الاجتماع على الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، مع تطبيق المعايير والاشتراطات الفنية المقررة.