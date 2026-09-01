قبل العام الدراسي.. توجيهات صارمة من محافظ الجيزة لضبط الأسواق ومعارض «أهلًا مدارس»

مع اقتراب موسم المدارس، أصدر محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري توجيهات بتحرك رقابي مكثف لضبط الأسواق ومواجهة أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، بالتزامن مع تجهيز معارض «أهلًا مدارس» وتوفير احتياجات الأسر من المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

حملات رقابية لضبط أسعار السلع

وبحسب بيان لـ الموجز، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أهمية تكثيف الدور الرقابي على الأسواق والمحال التجارية وضمان توافر السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعارها الرسمية.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لتكثيف الحملات الرقابية الدورية على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال احتياجات المواطنين ورفع الأسعار دون مبرر.

كما شدد على تكثيف المرور على المعارض والمنافذ التموينية، ومراجعة أسعار السلع المعروضة والتأكد من عدم وجود أي زيادات غير مبررة أو نواقص في المنتجات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

اجتماع المجلس التنفيذي

الجيزة تستعد لمعارض «أهلًا مدارس»

تابع محافظ الجيزة آخر الاستعدادات الخاصة بإقامة معارض «أهلًا مدارس»، مؤكدًا ضرورة توفير عدد كافٍ من المعارض بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجاتها من المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض الرئيسي لـ«أهلًا مدارس» سيقام بشارع فيصل، موجهًا بضرورة استكمال التجهيزات وتوفير مختلف المستلزمات المدرسية والسلع التي يحتاج إليها الطلاب وأولياء الأمور، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر مع بدء العام الدراسي الجديد.

معارض دائمة للسلع المخفضة

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري بزيادة التعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير معارض دائمة للسلع الغذائية المخفضة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، إلى جانب معارض «أهلًا مدارس» ومنافذ الخدمة الوطنية ومنافذ أمان.

وشدد المحافظ على تسهيل إجراءات تخصيص وإقامة المعارض الدائمة للسلع المخفضة وفقًا للاحتياجات واستيفاء الإجراءات القانونية، مع التأكيد على اختيار المواقع المناسبة التي لا تتسبب في التعدي على الطريق أو إحداث تكدسات مرورية.

ويستهدف ذلك ضمان سهولة وصول المواطنين إلى المعارض والاستفادة من السلع بأسعار مخفضة على مدار العام.