مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 في القاهرة والمحافظات المصرية

يبحث عدد كبير من المواطنين يوميًا عن مواقيت الصلاة اليوم للتعرف على مواعيد أداء الصلوات الخمس في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة مع اختلاف توقيت الأذان من محافظة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي.

وفي هذا السياق، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 في عدد من المحافظات المصرية، وتشمل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وشرم الشيخ وأسوان، بداية من موعد أذان الفجر، مرورًا بصلاة الظهر والعصر والمغرب، وصولًا إلى موعد صلاة العشاء.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

تشهد محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 مواعيد محددة للصلوات الخمس، حيث يبدأ اليوم بأذان الفجر في تمام الساعة 5:02 صباحًا، بينما تشرق الشمس بعد ذلك إيذانًا ببدء ساعات النهار.

وجاءت مواعيد الصلاة في القاهرة على النحو التالي:

صلاة الفجر: 5:02 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:55 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:29 مساءً.

صلاة المغرب: 7:18 مساءً.

صلاة العشاء: 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، تختلف مواعيد الأذان بشكل طفيف عن القاهرة، حيث يحل موعد أذان الفجر في تمام الساعة 5:05 صباحًا، فيما يكون موعد صلاة الظهر عند الساعة 1:01 ظهرًا.

وتأتي مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم كالتالي:

صلاة الفجر: 5:05 صباحًا.

صلاة الظهر: 1:01 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:35 مساءً.

صلاة المغرب: 7:24 مساءً.

صلاة العشاء: 8:45 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية

أما في محافظة الإسماعيلية، فيرفع أذان الفجر في وقت مبكر نسبيًا عند الساعة 4:57 صباحًا، بينما يحين موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرًا.

وجاءت مواعيد الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

صلاة الفجر: 4:57 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:51 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:25 مساءً.

صلاة المغرب: 7:14 مساءً.

صلاة العشاء: 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم

وفي مدينة شرم الشيخ، يبدأ موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:54 صباحًا، بينما يحل موعد صلاة الظهر عند الساعة 12:43 ظهرًا، وفق التوقيت المحلي للمدينة.

وتشمل مواعيد الصلاة اليوم في شرم الشيخ:

صلاة الفجر: 4:54 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:43 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:15 مساءً.

صلاة المغرب: 7:04 مساءً.

صلاة العشاء: 8:22 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

وفي محافظة أسوان، يحين موعد أذان الفجر اليوم عند الساعة 5:06 صباحًا، فيما تقام صلاة الظهر في تمام الساعة 12:48 ظهرًا، مع اختلاف باقي المواعيد خلال ساعات المساء.

وجاءت مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 كالتالي:

صلاة الفجر: 5:06 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:48 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:16 مساءً.

صلاة المغرب: 7:07 مساءً.

صلاة العشاء: 8:21 مساءً.

أهمية متابعة مواقيت الصلاة يوميًا

وتُعد متابعة مواقيت الصلاة اليومية أمرًا مهمًا للمسلمين الراغبين في أداء الصلوات في أوقاتها، خاصة مع تغير مواعيد الشروق والغروب بشكل تدريجي على مدار العام. كما تختلف مواقيت الأذان بين المحافظات والمدن المصرية بفوارق زمنية بسيطة نتيجة اختلاف المواقع الجغرافية.

وتشمل الصلوات المفروضة خمس صلوات يومية هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيما يعتمد تحديد مواقيتها على حركة الشمس، لذلك يحرص كثير من المواطنين على متابعة مواعيد الأذان اليوم بشكل مستمر لمعرفة التوقيت الصحيح في المحافظة التي يقيمون بها.

وتبقى متابعة مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات الجمهورية وسيلة مهمة لتنظيم اليوم والحرص على أداء الفروض في مواعيدها المحددة، مع مراعاة الفروق الزمنية البسيطة بين كل محافظة وأخرى.